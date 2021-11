Plagueta de notes | Aparador de novetats i llepolies (i IV)

MIREILLE GANSEL: PREMI VEU LLIURE DEL PEN CATALÀ.

Puc assegurar que aquesta poeta i traductora, Gansel, m’ha deixat una empremta forta per escrit i en persona. Primer de tot va ser la lectura del seu llibre Traduir com transhumar (Lleonard Muntaner), en què vaig descobrir una veu que em produïa descàrregues elèctriques de poesia fonda. Eren vint-i-sis capítols breus que m’alimentaven amb delícies noves i amb gusts desconeguts. Aquella veu d’una dona, filla de jueus hongaresos i eslovacs exiliats a França, que va ser peixada i va heretar aquella llengua de la seva família en què l’alemany, l’hongarès i l’ídix s’entremesclaven, el tresor que conservaven després de la persecució nazi, em mostrava un univers en el qual les paraules tenen arrels com els arbres. Una llengua de l’ànima, una llengua transfronterera travessada pels exilis i salvada al llarg de generacions de país en país, de persecució en persecució. Hi ha una delicadesa i una fragilitat en totes aquelles coses que conta, en aquelles paraules alades que m’entraven per totes les portes de l’esperit, que llegia subratllant tot el temps i fent comentaris amb llapis als marges de les pàgines amb embadaliments continus.

La seva vida escrita i pensada amb un llenguatge dens i ple d’il·luminacions sobtades em mostrava una dona amb una llengua interior que et revela territoris de tu mateix que tenies abandonats, pensaments intuïts sobre la profunditat de les paraules que no havies portat fins a la superfície de la consciència. Allò que les paraules diuen coses de tu que tu no sabies, que et fan eco, que et guien. La convicció que cap paraula que parla del que és humà no és intraduïble.

Vaig conèixer Gansel com a teoritzadora de la traducció. Deia coses tan senzilles com que el traductor ha de familiaritzar-se amb allò que li és estranger, i per això recomana i recomana, una vegada i una altra, una transhumància tan nutritiva i regeneradora com la transhumància ho és per al ramat i per als pastors. Per això, Gansel viatja i coneix llengües, terres i poetes.

Als anys 50, se’n va a Berlín per assistir als assaigs d’Antígona, de Bertold Brecht, que havia de representar la companyia de la dona del poeta, Helen Weigel. El propòsit de Weigel era que els actors treballassin per donar a aquest text una veu nova: per tornar a una llengua alemanya desnazificada en una posada en escena també desnazificada. Gansel ens conta que cada nit, en acabar els assaigs, tornava a la part del Berlín oest pels llargs passadissos negres i controls inacabables del Check Point Charlie, també negre, amb esperes a l’andana deserta, i al metro, també desert. Finalment, Weigel li aconsegueix una cambra just devora el teatre, on escriu una tesi de llicenciatura que presentarà a la Sorbona.

Més tard tradueix poetes dissidents de l’RDA, com Peter Huchel i Reiner Kunze. Amb les seves teories, va a veure’ls, parla amb ells, mira com viuen, on viuen, els coneix. M’impressiona quan explica l’anada la casa de Kunze, a Greiz. Un poeta condemnat al silenci que viu en un modest allotjament, en un immoble avorrit, però vigilat sempre per l’Stasi, la policia política. Aquí tradueix un poema, «Sensibel Wege» i posa el mot fràgil, «camins fràgils». I, 30 anys més tard, quan Kunze parla de la insensibilitat dels cors i dels esperits va veure que el mot sensible agafava una altra dimensió i el va tornar a traduir com «camins sensibles». La traducció com a risc permanent.

DINS LA GUERRA DEL VIETNAM.

Gansel va anar al Vietnam en l’època del bombardeigs dels B52 per fer un antologia en francès de poemes clàssics i contemporanis del poetes vietnamites. S’havia preparat dos anys aprenent la llengua vietnamita a París. En el nou context de Hanoi, va descobrir que ser fidel significa intentar recrear primer la humanitat, la universalitat de l’obra, un enfocament que significa alliberar-se de tots els exotismes, totes les apropiacions i totes les incorporacions culturals i espirituals de les traduccions fetes sota la colonització. Traduir significava aprendre a escoltar entre les línies els silencis de les fonts subterrànies del país interior d’un poble. Me la imagín com una exploradora de llenguatges, com una valenta dona entre la desolació d’un temps terrible de batalles i de morts.

El petit llibre és infinit perquè també ens diu com va traduir Nelly Sachs, que ja era morta, i va anar a Estocolm per veure el llocs del seu exili, conèixer els seus amics, traduir les cartes entre ella i Paul Celan. Una altra i altra aventura.

POEMES.

I vaig conèixer també Gansel amb l’antologia poètica La llàntia i l’espera (Lleonard Muntaner Editor), que ha traduït amb germanor poètica exquisida Antoni Clapés, i incorpora un sentit prefaci de Dolors Udina. És una poesia de la brevitas, de la densificació del llenguatge, de la caça de l’efímer en les juntes dels versos, en els intersticis dels mots, en les escletxes de la música verbal. La selecció de poemes del Clapés ens permet assaborir èpoques molt diverses de Gansel i descobrir-nos aquesta capacitat de caçar al vol les palpitacions dels temps, les revelacions més mínimes, els flaixos enlluernadors dins la nit fosca, perquè penetrem en el territori líric d’una dona que converteix la llengua en una casa on viure, on sobreviure en èpoques sempre convulses i difícils, de salvar-se de la intempèrie.

Vaig conèixer en persona Mireille Gansel quan, el proppassat 13 de novembre, a Ca n’Alcover, el PEN català li lliurà el premi Veu Lliure, per la seva lluita per la llibertat d’expressió al llarg de tota la vida. Tinguérem una conversa pública d’una hora, que va ser una festassa perquè ella ens va contar, amb la seva veu de vellut i de bondat, algunes de les aventures vitals en què brillava la fondària d’un pensament que alimentava totes les lluites en defensa del drets humans i, especialment, el combat per les llengües petites, minoritzades, perseguides, prohibides. Va fer un cant a la llengua catalana que ja ha començat a aprendre i que considera que té una capacitat molt singular per reflectir amb senzillesa el món i les coses quotidianes amb llampecs i fulgors extraordinaris. Una dona fervorosa, sàvia, universal! Gràcies, germana Mireille Gansel!