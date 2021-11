Rossini

El passat dia 11 de novembre a les 19hrs i en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, es va presentar el llibre La veuve Andalouse de Rossini, un treball conjunt entre el nostre amic i col·laborador felanitxer Antoni Pizà i María Luisa Martínez. Es tracta de l’edició d’una obra recentment descoberta per aquests dos musicòlegs. L’obra també es va poder sentir el dia abans (dimecres dia 10) dins el cicle “Rossini y España” organitzat per la Fundació Joan March de Madrid, que va ser emès en directe per Radio Clásica de RTVE. Just abans de la retransmissió, el músic i intel·lectual felanitxer fou entrevistat per l’esmentada emissora per tal d’explicar aquesta curiosa i interessant troballa.

Jazz

I sense sortir de Felanitx, direm que un altre músic d’aquella ciutat, Carles Medina, ha participat en l’edició d’un disc de jazz que ja es pot escoltar a través de les plataformes. Es tracta del primer enregistrament del grup Big Babo, un nom suggerent i molt encertat, si pensam que Medina té casa a la zona de Portocolom coneguda com “Es Babo”. El disc paga molt la pena. Enhorabona. Afegirem que a més de l’esmentat Medina, els components del grup Big Babo són: Toni Mora, Joan Garcias i Enric Fuster.