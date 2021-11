«Faré pudor i quedaré crua»

Sorprenent solapa ofereix el llibre per a qui no conegui l’autora. La llarga trajectòria d’Antonina Canyelles fa que ben bé es pugui dir que és considerada una de les escriptores catalanes més representatives de tots els temps. Pareu atenció al que es diu a continuació: «els seus poemes han gaudit i han patit diverses transformacions: han estat traduïts, [...] han sobrevolat els principals festivals poètics del país, els han vestit de teatre sobre un escenari, els han esquarterat en algun que altre assaig literari, els han il·lustrat...», en definitiva, llarg recorregut d’uns poemes que són plenament integrats al món literari i especialment a la vida, perquè els poemes de Tonina Canyelles no fan més que plasmar la vida, aquella que ella viu i on nosaltres podem veure’ns reflectits i fins i tot conhortats quan venen mal dades.

Perquè ella es defineix com a «grollerona, irònica, no canònica» però també «pallassa de la poesia» que «fumava els seus poemes». Canyelles és incisiva, punyent, real fins a fer esclatar la rialla, perquè se’n riu d’ella mateixa i ens permet a nosaltres descarregar les nostres angoixes. Estripa la realitat amb tanta aproximació que no és cruel, és autèntica.

La poesia de Canyelles és directa, verídica, feta de realitat i de clarividència, però també feta amb un sentit estètic de proximitat, d’interpel·lació al lector. Poemes que es poden rebre i llegir de la mateixa manera que ella, la poeta, els dóna vida: «escric de pensament / mentre pel pebres / i albergínies / i escolt el violí / d’Ida Haendel / i sent centrifugar / la rentadora / i veig la punta / d’un xiprer verdíssim / i roba estesa de colors / des de la cuina»; mentre viu, en definitiva.

Els poemes d’aquesta poeta coneguda com la dona bala des d’aquell poemari La formidable dona bala on es va retratar tirant contra tothom, incloent-s’hi ella mateixa −«escric amb una espina, / regal del peix o de la rosa»−, perquè a tot podem trobar-li la punxa feréstega com la festiva. Així la lectura dels poemes de Canyelles en què «sols amb paraules / et podria omplir / la cara de galtades» o provocar un esclat de riure. Però tornem al poemari recent, on esbrina la força de la poesia: «La poesia no pot / detenir la fam / ni la guerra / ni la malaltia / ni la poesia», i ella s’enfila per fer-nos entendre el món quotidià, on sorgeix un poema de l’acte de depilar-se les celles, de com les dones hem après a callar, de l’educació sexual que hem rebuda, de la mort i la seva acceptació; tot enrevoltat de molt de seny, d’una irònica visió del món, i amb una presència destacada −això, a mi, m’agrada especialment− de molta música a la seva vida.

Amb un epitafi que conté tot el seu sentit de la vida i la poesia: «Digau als del crematori / que no m’enfornin / amb les coques d’arengades / perquè faré pudor i quedaré crua».