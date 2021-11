Escac amb la dama

La història dels escacs es remunta a gairebé mil cinc-cents anys, el seu predecessor a l’Índia era anomenat chaturanga, d’allà passà a Pèrsia i quan aquest país fou conquerit pels àrabs el joc s’escampà pel sud d’Europa. Oficialment el primer campió del món fou l’austríac Wilhem Steiniz després de guanyar el prestigiós torneig de Londres el 1872. A partir de 1948 va començar un aclaparador domini dels jugadors soviètics, descomptant el nord-americà Bobby Fisher.

El món dels escacs ha estat sempre un món masculí. El percentatge de dones escaquistes és molt inferior en nombre al d’homes i en els clubs se’ls ha tractat amb una barreja de proteccionisme i incomoditat, cosa que no les ha fet sentir bé. Només pel fet de ser dones han hagut de demostrar amb escreix la seva vàlua. Avui en dia encara hi ha molts clubs que no tenen cap jugadora a les seves llistes, els escacs encara són molt lluny de la paritat de gènere.

A la sèrie Beth Harmon, la protagonista, arriba a ser campiona mundial, però a la realitat això no ha passat mai, les campiones mundials ho han estat només en tornejos femenins.

L’any 1963 Bobby Fisher féu un molt desafortunat comentari masclista quan va dir «les dones són unes terribles jugadores d’escacs ... suposo que no són tan intel·ligents...»Avui en dia probablement no s’atreviria a dir-ho, però, també probablement, més d’un jugador masculí deu haver pensat quelcom de semblant i és que el món dels escacs té una aura d’intel·lectualisme masclista que necessita renovar-se.

Garry Kasparof, el gran mestre d’escacs rus i excampió del món, que precisament col·laborà en l’assessorament de la sèrie Gambito de Dama, també feu comentaris misògins en el passat quan va subestimar a la gran escaquista hongaresa Judit Polgar, la persona més jove en arribar a mestra internacional. «Ella té un talent fantàstic pels escacs, però és una dona i cap dona pot sostenir una batalla prolongada» digué Kasparof, però l’any 2002 hagué d’empassar-se les seves pròpies paraules quan durant el torneig de Rússia contra la Resta del Món, Polgar el va guanyar. Fou un moment històric, finalment li vaig guanyar una partida! Fou molt especial! Era la primera dona que guanyava al número u del món. En aquella partida Polgar jugà molt activa i amb gran seguretat anà construint avantatges mentre que Kasparof semblà confús i trià una desafortunada obertura que el conduí a la derrota. Recorda molt el darrer episodi de la sèrie quan Beth Harmon guanya la partida al gran mestre rus i pot tornar a casa com a campiona, tal vegada Kasparof hi posà una mica de la seva pròpia història a Gambito de Dama.

En els moments de més èxit de la seva carrera Judit Polgar estava entre els deu millors jugadors d’escacs del món, homes i dones. Ha estat la primera i l’única dona que ho aconseguí. Es retirà de l’alta competició l’any 2014 i actualment és la cap dels entrenadors de l’equip nacional d’escacs d’Hongria i també dirigeix una fundació l’objectiu de la qual és la de convertir els escacs en una eina educacional des de la infància.

Hi ha hagut dones Gran Mestres en els escacs, la primera d’elles fou Nona Grapindaixvili ( Georgia 1941) la qual acaba de demandar Netflix i demana 5 milions de dòlars per una frase que es diu en el darrer episodi de la sèrie i que ella considera una falsedat i un insult devastador que degrada els seus èxits. Aquesta frase es troba en el comentari del locutor quan parla de Beth Harmon en el moment en què aquesta està a punt d’enfrontar-se al campió del món i diu «l’únic inusual d’ella és el seu sexe i en això tampoc és única a Rússia perquè hi ha Nona Grapindaixvili, encara que ella només és campiona mundial de dones, mai s’ha enfrontat a homes». L’episodi en qüestió té lloc el 1968, any que Grapindaixvili ja havia competit almenys amb 59 homes, inclosos deu Gran Mestres. La darrera frase «mai s’havia enfrontat a homes» és el punt de la discòrdia, Grapindaixvili s’aferra a ella per fer la demanda i afegeix que dient això a més a més tracten la seva carrera d’una manera sexista.

Gambito de Dama ha guanyat enguany l’Emmy a la millor minisèrie, la història es basa en la novel·la homònima de Walter Tevis. L’èxit és la suma de diversos factors, la gran interpretació de l’actriu Anya Taylor-Joy, que dona vida a Beth Harmon; l’ambientació, el vestuari i la fotografia que són impecables i també els emocionants moviments en el tauler de joc. No és només la història de com la protagonista guanya als escacs sinó també del preu de ser un geni i de com això la du cap a una d’autodestrucció. És una molt bona sèrie, això sí, és dura i no deixa indiferents als espectadors. La trobareu a Netflix si encara no l’heu vista.

Finalment cal afegir que el Comitè Olímpic internacional ha reconegut els escacs com un esport i espera fer la seva primera aparició als jocs de París el 2024.