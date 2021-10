Quasi bessons

Qui llegeix regularment aquestes ressenyes haurà vist que, en molts de casos, lloam (i en alguns pocs casos lamentam) el simple format dels llibres que comentam. Volem dir: les dimensions, la presentació, el tipus de lletra, les imatges, les portades... No perquè aquests elements substitueixin l’interès o la qualitat dels continguts narratius o informatius, sinó perquè els reforcen. Parlam avui de dos àlbums quasi d’un mateix format i mesures –en les tres dimensions. I en els dos casos, una gran qualitat de la presentació física.

Els animals més inútils fantàstics del món –sí: amb la paraula fantàstics ratllada– és una divertida obra de divulgació naturalista, editada per Combel, de l’autor Philip Bunting, del qual se’ns fa a saber ja en els crèdits que “no ha après mai a llegir”. És a dir: humor, ironïa, bon to, des de l’inci. S’hi presenten una setantena d’animals de tots els ordres i, entre comentaris jocosos i caricaturesques imatges de cada espècie tractada, es destil.len informacions rigoroses de les seves característiques, destacant sobretot la meravella de la diversitat i del procés evolutiu que la fa possible. Molt recomanable, doncs, per a futurs naturalistes. I més d’un veterà podrà gaudir-ne. les il.lustracions són, com el text, divertides. Un molt bon producte, doncs.

Formalment aparellable –poden romandre els dos àlbums junts en les nostres prestatgeries- i molt diferent en el to i en el sentit del text i de les imatges és Sunakay, treball de Meritxell Martí (guió i text) i de Xavier Salomó (il.lustracions), que presenta ambiciosament Flamboyant. Aquest àlbum és un al.legat per a un món millor, una proposta d’esperança. És possible, se’ns diu, que la questió ambiental (i social) del planeta Terra millori. En el començament del llibre ens trobam en un món eixorc i malmenat. Al final, en un món que reviscola i es restaura. Hi ha un punt de trencament entre les dues tendències. Potser gràcies al desig i la il.lusió tenaç d’una de les protagonistes. Potser pel sacrifici d’una altra. Un sacrifici que, cal dir-ho, el lector haurà d’esforçar-se per entendre. O simplement: s’ha produit una expiació necessària, i prou. Magnífiques planes de dibuix, que mostren convincentment l’espai en què es desenvolupa l’acció. Poc text, i clar. Suficient. Tot plegat evoca relats postapocalíptics, i qualque toc manga. És una bona lectura. Els dos àlbums mereixen una positiva opinió.