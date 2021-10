Passeig de Ronda | Periodisme

¶Què seria de la societat, sense la llibertat d’expressió? Sense aquest element, que mai no ha assolit el cent per cent, seria difícil viure informat, saber el què passa i per què passa. La llibertat d’expressió va unida a la Llibertat, així, sense qualificatius i en majúscula. Per defensar aquesta llibertat d’expressió, han mort moltes persones, entre les quals hi ha un bon nombre de professionals del periodisme. I és que aquesta llibertat és també la de la premsa. Sense premsa lliure no hi ha llibertat.

Nobel

·Fa unes setmanes el Comitè Noruec del premi Nobel de la Pau s’expressava d’aquesta manera: “Sense llibertat d’expressió i llibertat de premsa, seria difícil promoure amb èxit la fraternitat entre les nacions, el desarmament i un ordre mundial millor”. Declaracions fetes en el moment d’anunciar la concessió del guardó a dos periodistes, la filipina Maria Ressa i el rus Dmitri Muràtov, en nom de “tots els periodistes que defensen aquest ideal”, afegia el comunicat.

Crims

¸Segons dades de Reporters sense Fronteres, enguany han estat assassinats 25 periodistes en tot el món i no tots a països en vies de desenvolupament. Alguns, fins i tot dos, a Europa: Giorgos Karaivaz a Atenes i Peter R. de Vries a Amsterdam.