“Un home bo per l’Església, ho és també pel poble”. Dit això, confés que a l’hora d’escriure sobre ell hi ha moltes, moltíssimes coses que m’hauria agradat dir: de la seva qualitat humana, de la seva llacor de fe, de la vivència de la vocació monàstica en un lloc emblemàtic per tants motius com és Montserrat, per la dimensió cultural que ha conrat i propiciat en moments difícils tant per a la llengua com per a la difusió cultural més nostrada, per la fidelitat i la constància de continuar en el tall quan les coses s’han tornat torça i són ara tan diferents de com ens agradaria que fossin... Però em decidiré per una: el paper que ha jugat el Pare Massot en l’edició de les obres d’autors novells, sense altra reconeixement que la seva bondat i, vull pensar, el seu «nas» per intuir el gra que hi havia amagat en les obres primerenques de tota una generació.