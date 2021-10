Viajes multiculturales

Isma, una joven musulmana británica, ha conseguido independizarse y va a viajar a los Estados Unidos para completar sus estudios. Pero este episodio resulta especialmente relevante si pensamos que su padre murió camino de Guantánamo, acusado de terrorismo; que su hermano Parvaiz, ha decidido unirse al Estado Islámico; que su hermana, Aneeka, es una joven inestable e incapaz de hacer frente a la vida… Y ese pasado complejo estallará en mil pedazos cuando Isma conozca a Eamonn y las diferencias que parecían superadas vuelvan a ocupar la vida de todos.

En Los desterrados, Kamila Shamsie revisa la Antígona de Sófocles a partir de uno de los mayores problemas de nuestra era. Isma, Parvaiz, Aneeka y Eamonn deben averiguar cómo encajan en el mundo, qué es lo que realmente les importa y a quién, en última instancia, deben fidelidad. Una novela sobre la familia, el sacrificio y el mundo en el que vivimos.

Shamsie nos abre nuevas perspectivas con respecto al eterno conflicto entre culturas.

Sobre esta obra, han escrito parabienes diferentes escritores, críticos y suplementos. Ahí van algunos escritos al respecto:

“Los desterrados me dejó asombrado, estremecido, en el filo de la silla, lleno de admiración por su coraje y ambición. Lectura recomendada para los primeros ministros y presidentes de todo el mundo”. Lo escribió Peter Carey.

“Un buen novelista desdibuja la línea imaginaria entre nosotros y ellos; Kamila Shamsie pertenece al poco frecuente grupo de autores que hace olvidar que existía esa línea. Los desterrados es una novela importante, oportuna y necesaria”. Una recomendación de Rabih Alameddine

“Un relato conmovedor y de actualidad”, pudimos leer en The Guardian.

Y ¿qué podemos decir sobre la autora? Pues que Kamila Shamsie (Karachi, Pakistán, 1973) es autora de seis novelas: In the city by the sea, Kartography (ambas preseleccionadas para el Premio John Llewellyn Rhys), Salt and Saffron, Broken Verses, Burnt Shadows (preseleccionada para el Orange Award for Fiction) y, más recientemente, A God in Every Stone, que fue preseleccionada para el Premio Baileys, el Premio Walter Scott de Ficción Histórica y el Premio DSC para Literatura del Sur de Asia. Tres de sus novelas han recibido premios de la Academia de Letras de Pakistán.

Kamila Shamsie es miembro de la Royal Society of Literature y en 2013 fue nombrada Granta Best of Young British Novelist. Creció en Karachi y ahora vive en Londres.