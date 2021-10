Passeig de Ronda | Petit comitè

Can Alcover

Passejar per Palma, sobretot si és el matí, fa que puguis trobar-te amb amics i coneguts que, com tu, tresquen sense anar enlloc. Persones desenfeinades o inquietes, és igual, però que disposen d’un temps matiner per passejar i badar. Fa uns dies, anant a la seu de l’Obra Cultural Balear, vaig coincidir davant l’església de Montision amb Antoni Tarabini, una de les persones amb més bon discurs que conec. Sempre passes gust de fer una xerrada amb ell. Recordàrem el que va dir fa uns anys en una entrevista que vaig tenir el plaer de fer-li a IB3 ràdio: que havia cantat la Sibil·la a Montision. Ho esmentàrem més tard, asseguts al pati de Can Alcover, mentre preníem un cafè amb Toni Rotget, el responsable del magazine matinal d’Ona Mediterrània.

Taula parada

I seguim amb la idea de les reunions en format petit, les que qualificam de “petit comitè”. I és que no fa molt també coincidírem entorn d’una taula parada a Petra en Climent Picornell, en Jaume Sureda, en Toni Bennàssar i n’Arànzazu Miró. A més del bé i del mal, el tema fou el de menjar bé, barat i acompanyat de bon vi. La conversa donà per molt.