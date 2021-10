Sobre la Casa y su arquitectura

Proyectada por el visionario arquitecto Borís Iofán e inaugurada en 1931, la Casa del Gobierno es un colosal edificio de más de quinientos apartamentos que se alza en la orilla del río Moscova, delante del Kremlin, destinado en origen a alojar a los principales dirigentes e intelectuales soviéticos y a sus familias. Yuri Slezkine rastrea la historia de los devotos e ideólogos de la causa bolchevique que gobernaron la URSS y terminaron convirtiéndose en víctimas de las purgas estalinistas. Un texto que combina hábilmente biografía, crítica literaria e historia con las fascinantes teorías sobre las revoluciones, las profecías milenaristas y las utopías. El resultado es el relato, en la tradición de Guerra y paz, Vida y destino y Archipiélago Gulag, de los avatares de los inquilinos de un edificio que, como la propia Unión Soviética, fue un inquietante experimento humano y terminó habitado por los fantasmas de los desaparecidos que, pese a los empeños del régimen, jamás cayeron en el olvido.

Y ya concretando sobre el autor del estudio diremos que Yuri Slezkine (1956) es historiador, traductor y escritor estadounidense de origen ruso. Profesor de Historia Rusa en la Universidad de California en Berkeley, ha publicado los ensayos Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture (1993), Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North (1994) y The Jewish Century (2004), por el que obtuvo el National Jewish Book Award. Acantilado ha publicado La casa eterna. Saga de la Revolución rusa (2021).