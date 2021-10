1971, Casals i la pau

Pau i treva. Dos mots que ens condueixen al segle XI, a la Pau i Treva de Déu, una institució eclesiàstica que reglamentava el descans en les guerres feudals. En aquell temps de l’abat Oliba, es prohibia robar o agredir els clergues i assaltar els temples del migdia de dissabte a primera hora de dilluns. En els s. XII i XIII la treva es pogué ampliar a altres edificis i terres i a més dies de la setmana.

És difícil dir quina ha estat la centúria més violenta, més bèl·lica de la història. El segle XVII amb la Guerra dels Trenta Anys? El XIX amb guerres com les napoleòniques o la franco-prusiana? O més aviat el XX amb les dues conteses mundials i greus conflictes com els de Corea i Vietnam?

Al 1971 la guerra a Indoxina s’havia complicat per als EUA: l’exèrcit sud-vietnamita, amb suport nord-americà, fracassà a l’Operació Lan Som sobre Laos. Arreu del món, especialment a Europa i als propis Estats Units, l’opinió pública s’havia posicionat majoritàriament contra la guerra i una onada de protestes i manifestacions havia sacsejat universitats i carrers de mig món. És precisament al 1971 quan William Powell publica The Anarchist Cookbook (un manifest contra l’actuació dels EUA a Vietnam, amb instruccions per a fabricar explosius casolans o dispositius per al sabotatge de telecomunicacions) alhora que John Lennon dóna a conèixer Imagine, cançó que esdevindrà icona d’un món sense guerres, sense odi ni fronteres, i que actualment és l’himne d’Amnistia Internacional.

A més de la creació de Lennon (detingut per cert a Mallorca aquell mateix any) 1971 influí molt en la creació musical posterior: aleshores sonava Mediterráneo de Serrat, Stairway to heaven de Led Zeppelin, A case of you de Joni Mitchell, Famous blue raincoat de Leonard Cohen, What’s going on? de Marvin Gaye, You’ve got a friend de Carole King, o Life on Mars de David Bowie.

Al cinema la gran guanyadora dels òscars (7 estatuetes) és Patton, rodada a Espanya, però a Palma la sensació és l’estrena al Metropolitan, acompanyada d’una desfilada de modes, de la també nominada Love Story. El Nobel de Literatura correspon a Neruda i el de la Pau a Willy Brandt. És en aquell context quan la dictadura franquista sanciona el cineasta Juan Antonio Bardem i tanca el diari Madrid, neix l’Assemblea de Catalunya i Francesc de Borja Moll rep el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

1971, aquell any en què Pau Casals aprofita un concert a la seu de l’ONU a Nova York per a declarar, amb I am a Catalan, el seu orgull de pertànyer a una nació on, ja en el segle XI, es parlava de pau. Sí, de pau i treva.