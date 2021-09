Galejar, un viatje a la Mallorca rural

Com va dir Martha Graham, “La dansa és el llenguatge secret de l’ ànima”, i és que avui, toca parlar de dansa, l’art capaç d’expressar amb el cos el que molts de pics no es pot o no es sap dir amb paraules.

L’escena de la balma de Cogul on un grup de dones ballen al voltant d’un home amb un gran fal·lus evidencia que l’esser humà va sentir la necessitat de comunicar amb el seu cos diferents emocions i estats vitals des de la Prehistòria, però va ser a l’antiga Grècia, on la dansa (ja considerada una de les set arts superiors o “belles arts”) pren força com espectacle visual i es representa al teatre davant un públic. Arribat el Renaixement, és el moment on el BALLET clàssic comença a ser considerat un Art.

Dins la pintura, la dansa també hi té un espai propi: des de les preciosíssimes ballarines de Degás, La dansa de Matisse o La dansa de la vida d’Edvard Munch (títol per pensar...) en són un petit mostrari.

UNAIUNA, és un duet de dansa contemporània integrat per Laura Lliteres i Marina Fullana (ballarines i coreògrafes). Neix al 2017 de la proposta de fer de la dansa contemporània un Art abstracte, un art on certs moviments corporals no pretenen simbolitzar res en concret sinó tan sols mostrar la bellesa del gest i del cos com a noves formes d’expressió.

Laura i Marina comencen a fer passes juntes a l’obra Handle With Care, Premi de dansa de l’Institut del teatre al 2017 i estrenada al Grec el 2018; a partir d’aquí creen les seves pròpies coreografies, uns espectacles sense grans escenografies ni floritures, una aposta pel que és essencial: que parli el cos.

La posta en escena de les seves obres s’ allunya de les estrictes regles del ballet clàssic per donar tot el protagonisme al cos i a les figures entrellaçades que formen com a mitjà d’expressió per crear un llenguatge universal carregat de plasticitat i bellesa: es tracta d’innovar en el moviment i l’expressió corporal.

Malgrat la seva curta trajectòria ja conten amb dos premis per la seva obra Dosi: premi Art Jove de Dansa contemporània de Balears i premi SóloDos de Danza España amb una gira per Costa Rica. La seva segona proposta All Inclusive va ser seleccionada pel festival Quinzena Metropolitana de Barcelona.

Parlem ara del seu darrer treball Galejar, un viatge a la Mallorca rural, a les tasques agrícoles al llarg de jornades de sol a sol acompanyades de tonades pròpies dels diferents treballs del camp: la tonada de segar, la de batre, la de tondre, la de llaurar, collir figues o trepitjar el raïm poden servir d’exemple.

Galejar significa fer gala d’alguna habilitat o destresa, però a Mallorca també és la manera pròpia de cadascú, un d’ornar o embellir un cant i també fa referència a l’acte de presumir passejant del braç o ballant amb una pagesa guapa.

L’espectacle, on també hi participen Rosa Serra i Gypsy Nel·lo, juga amb la veu i el moviment per endinsar-se a les nostres arrels, a la terra, a cantar fent feina, a fer feina cantant, al moviment compassat, al ball, a la bulla, a la festa.

Les figures que creen són fruit d’un gran treball i esforç, de l’amor per la feina ben feta, de la professionalitat i la reflexió. Amb els seus cossos treballats i educats dins la disciplina i l’esforç ens conviden a obrir la nostra imaginació i Galejar per la Mallorca d’un temps passat.

Enhorabona, UnaiUna! No deixeu mai de ballar!