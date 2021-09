Canviar el destí

Brit Bennett, s’ha convertit en la revelació de la narrativa nord-americana amb la seva novel·la The Vanishing Half. Als seus trenta anys és un dels noms emergents en el món literari, ha rebut elogis al més alt nivell i ja du venudes més d’un milió de còpies. Traduïda al català el març d’enguany per Marc Rubió i publicada per Editorial Periscopi amb el títol La Meitat Evanescent, aquesta història ens situa a l’Amèrica segregacionista dels anys seixanta, setanta i vuitanta, on els canvis socials i les lluites pels drets civils estaven a l’ordre del dia.

Utilitzant un tòpic com és el de les bessones idèntiques separades Brit Bennett ens exposa com els nostres orígens marquen les nostres vides i com els podem canviar o dirigir d’una manera diferent segons els camins que triem. Les protagonistes d’aquesta història són la Desiree i la Stella, que viuen a Mallard, una comunitat afro-americana a Louisiana en la qual els seus habitants, a partir de matrimonis mixtos intenten aclarir el to de la seva pell. Mallard és un lloc fictici, però el fet no ho és, era freqüent en aquella època. Les bessones fugen de Mallard i al cap de poc emprenen vides totalment diferents.

La Stella es fa passar per blanca, el «white passing» un concepte molt present als Estats Units i pràcticament desconegut per nosaltres. Fingint es pot reinventar i s’embarca en una vida de blanca perquè vol fugir de la que se li ofereix com a negra, desitja els privilegis del món blanc i els aconsegueix. Es casa amb un home blanc i ric, té una filla blanca i viu en un barri de blancs rics. Tot això ho aconsegueix sense forçar, només fent com si fos blanca, «per ser blanca només havies de comportar-te com si ho fossis» Però el què en un principi sembla molt fàcil amb els anys se li fa feixuc i comença a patir la soledat en un món que no és el seu, tot i que aconsegueix una vida de luxe. La seva manca de transparència i veritat repercuteix en la relació amb la seva filla.

D’altra banda la Desiree es casa amb un negre, molt negre i té una filla també de pell negra. Viu maltractaments i fuig per tornar amb la seva filla a Mallard, on encara viu la seva mare, accepta el que la vida li va posant al davant i no pot entendre on ha «desaparegut» la seva germana bessona.

La història s’allarga fins a fer que les filles d’elles siguin les protagonistes, entremig hi trobem tot d’altres personatges que tenen històries pròpies, les quals tampoc són fàcils en el moment en què se situen.

Brit Bennett ens conta una història ben escrita, on els personatges van ocupant els papers assignats perquè la narració flueixi. No ens alliçona sobre si el «white passing» està bé o no està bé, no emet judicis sinó que ens presenta les situacions i som nosaltres, els lectors, els que reflexionem. La Meitat Evanescent és una novel·la que es llegeix sense esforç i que es gaudeix. Ens fa veure com cadascú va transformant la seva realitat segons les decisions que pren, de manera espontània o de manera quasi obligada, tot depèn del lloc, del color, del sexe o de la raça ... Una novel·la interessant i enriquidora.