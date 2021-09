Mesquida a Barcelona

1- L’escriptor Biel Mesquida és a Barcelona. Això, sol, no és notícia, naturalment. El meu amic i company de pàgina viatja sovint al Principat, hi té molts d’amics i hi elabora projectes culturals. Però aquesta vegada el viatge té unes circumstàncies especials, ja que tot just ahir va recollir el 25è Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que enguany ha arribat a la trenta-novena edició. Aquest guardó es lliura anualment a un professional vinculat al món de la cultura catalana que hagi destacat en la seva divulgació. Mesquida afegirà el seu nom a una llista en la qual apareixen també Teresa Riera, Maria Antònia Oliver, Quim Monzò o Isabel Clara Simó.

Pregó

2- I seguim parlant de Mesquida, ja que demà divendres dia 17, també a Catalunya i a Barcelona en concret, el mallorquí serà l’encarregat de fer el pregó, davant el Monument al Llibre que construí Joan Brossa, en la cèntrica cruïlla que formen la Gran Via i el Passeig de Gràcia, per inaugurar la Fira del Llibre de Vell, que compleix setanta edicions, quasi res, porta el diari! D’aquesta manera en Biel afegirà el seu nom a la llista de pregoners, en la qual trobam Joan Margarit, Màrius Serra, Enric Casasses, Olga Xirinacs o Care Santos.