1- Aquest estiu, malgrat les restriccions, ha estat ple de concerts i esdeveniments culturals de diferents estils i formes. Citar els cicles i les propostes seria massa llarg i n’hem tengut informació puntual i extenses a les pàgines d’aquest diari. Ara bé, pel seu interès, pel seu format, per la professionalitat en l’organització i, en el meu cas, perquè fuig del meu àmbit inicial d’interessos, vull esmentar els tres dies de la coneguda com a Mobo fest, que enguany ha canviat l’escenari de Sant Joan per un més de rostoll de Lloret. Enhorabona als organitzadors que conseguiren tres jornades de bon fer i, el que és molt important, de bona música, amb el punt clau de poder portar a Manel, amb un directe electritzant.

Revista

2- I si m’he aficat en un terreny que, en principi, no és el meu, el de la música pop-rock, seguiré per aquest camí recomanat que us faceu amb un exemplar de S’Altra Música, una revista de la qual ja ha sortit el segon número i a punt de coure deu estar el tercer. Es tracta d’una publicació trimestral, molt ben editada, amb una maquetació exquisida i amb un planter de signatures de primer nivell. Notícies, reportatges, entrevistes, columnes d’opinió i molt més en aquesta publicació del tot recomanable. I com que el producte mereix el nostre reconeixement, també és de justícia citar les persones que el fan possible. En el Consell editorial Toni Jaume, Joan Roig, Sebastià Alomar i Guillem Contestí, qui també s’encarrega del disseny i la maquetació. Per si us interessa un exemplar o una subscripció, podeu adreçar-vos a hola@saltramusica.cat o telefonar al 608749260.