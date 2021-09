No con mi hija

Como allí, esta «Bad Mother» presenta una apariencia fotográfica y precisa, todo debe de haber sido previamente documentado para trasladar esa sensación de realidad que con tanta eficacia consigue Deodato. Quien, por cierto, coincidió con Bruce Jones hace años en Hulk. Aquí trabaja con la guionista Christa Faust, que escribe una oda a la fuerza de las madres, las auténticas superheroínas. Parte de una idea tan sencilla como eficaz. ¿Qué estaría dispuesta a hacer una madre si su hija está en peligro? Acumulando transgresiones genéricas supone, además, que la niña secuestrada no es una frágil princesita sino una mujer decidida e inteligente, que en todo momento intentará salir por sus propios medios del lío en que se ha metido.

Todo funciona con mucha fluidez. Lo que comienza como un caso de violencia de género se convierte pronto en un drama policial, con agentes corruptos, una villana muy mala y una mamá de clase media que no es tan pacífica como parece. Por el camino hay algunos estallidos de violencia realmente espectaculares. Al final quizás la madre es demasiado lista y los malos un poco torpes pero ¿a quién le importa? No es especialmente profunda pero sí muy entretenida, una ficción que se empieza a leer y ya no se suelta.

Además, presenta algunas peculiaridades en su puesta en escena. Me refiero a esas viñetas que se fragmentan y se prolongan por los bordes de las planchas, conectando unas páginas con otras y generando bellas simetrías. El efecto es más chulo que narrativamente eficaz. Pero el caso es que así consigue unas páginas diferentes y con diseños muy variados. Y que algunos pasajes, como la revisión del móvil o la pelea en la cocina, sean visualmente impactantes, en gran medida gracias al troceado de las viñetas. Seguro que le hacen menos caso que a Chris Ware. Deodato firma un trabajo refinado y pulcro, con un entintado muy cuidadoso y una carga extra de masas negras, que aportan mucha atmósfera al relato.

Una historia para disfrutar.