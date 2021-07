El mar com a tema

Som davant d’una obra que ens impressiona pel seu rigor. Marta Salís a Relatis del Mar (editorial Alba) ens ofereix una selecció absolutament necessària; ens duu al gaudi esperat, d’aquells autors dels quals tenim referències i que són una preferència per a nosaltres i a la sorpresa d’aquells que no coneixem o dels que no suposàvem que ens farien gaudir d’un relat ambientat al mar. Traduccions acuradíssimes, autors a qui potser no gosaríem adreçar-nos. Ordenat cronològicament, comencem l’any1536 un relat de l’autor Antonio de Pigafetta De Malua a Ocoloro i va fins al 1952 amb el relat de Roald Dahl Apuestas; exploradors, pirates, negrers, passatgers de tota condició, pescadors, aventurers... una mostra de relats de gènere fantàstic... només apareix una dona en la selecció dels relats Emilia Pardo Bazán El vino del mar.

Agraïm de manera molt especial la presentació de cada autor, les possibilitats que se’ns obren d’aprofundir en una obra, la joia d’un «descobriment».

L’Autora ens ha posat a l’abast altres seleccions de relats: Relatos de música y músicos. El duelo de honor, Viajeros totes elles lectures molt adients per a l’estiu, on hem de procurar-nos plaer, on hem d’aconseguir enriquir la nostra experiència com a lectors i donant, per sobre de tot, una oportunitat al gaudi a l’exploració i l’aventura. Una lectura en generarà d’altres.

Una recomanació sense reserves, relats per gaudir i reflexionar sense preses, sense la incògnita de les novetats editorials, sense el perill de caminar a les palpentes; una narració ens portarà a l’altra ens endinsarem en una aventura de la qual no veiem el final, un plaer que és prolongarà en el temps.