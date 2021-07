Passeig de Ronda | Parets

Pèrdua

Sí, sens dubte ha estat una enorme pèrdua. Sempre ho és que ens deixi un Amic, i Joan Parets ho era. “Una Pèrdua insubstituïble”, per emprar paraules del també Amic Biel Massot i Muntaner, qui, juntament amb Parets donàrem forma jurídica al Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Mallorca. Cert que l’esmentat Centre Musical era una curolla personal del sacerdot recentment finat, cosa que posa sobre la taula el tema de la continuïtat d’aquests projectes, massa personalistes, quan l’ànima se’n va.

Futur del Centre

Quin futur li espera al Centre de Recerca musical? Ho parlàrem Biel i jo mateix fa uns dies, tot recordant el que ha representat la figura de Joan Parets per a la documentació musical de Mallorca i per a nosaltres, com a persona entranyable i de bona conversa. Resultarà gairebé impossible trobar algú que el pugui substituir. I, plantejava l’Amic: “Cal pensar, idò, què no s’hauria d’haver fet?” La resposta, vàrem convenir, és que aquella iniciativa que va crear Joan Parets ha fet un gran servei a la Música i a la Cultura, tot i que serà una llàstima la seva desaparició. Tant Biel com jo mateix pensam que tal volta seria interessant demanar a alguna institució pública, que posi els mitjans per aconseguir que el material del Centre esdevingui centre -mai tan ben repetit- de l’estudi de la Música a Mallorca. D’aquesta manera seguirà en actiu i podrà ser consultat pels estudiosos.

Proposta

I si es fonen el Centre i la Partituroteca de la UIB que va posar en marxa Joan Company per tal de crear un nou Centre de recerca? Tasca difícil, certament, però no impossible. I va afegir Biel: “Caldria trobar algú amb les inquietuds de Parets i de Company per aconseguir fer veure clar a la classe política la possibilitat i la conveniència d’aquest projecte”.