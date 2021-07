Batman en busca del huevo perdido

Si el guión no ofende la inteligencia del lector, el dibujo consigue estar a la altura de la propuesta. No conocía anteriores trabajos de Nick Derington, aunque veo que es un veterano, curtido en series como «Doom Patrol» o «Mr. Miracle». Y debo decir que me parece excepcional. Me gusta mucho su diseño de página, salta constantemente de un modelo a otro, aportando variedad y contraste. Aquí mete una splash, allá seis verticales, en la otra fracciona un montón de viñetas pequeñas o utiliza fondos continuos en dobles planchas sobre los que hace transitar a sus personajes. Pero es más que un buen narrador. Sus acabados son muy frescos, el típico entintado de apariencia veloz que esconde mucha sabiduría detrás, con una línea modulada de manera perfecta. Sumen a eso personajes bien caracterizados, frescos y expresivos. Hay un momento hacia el final en que casi convierte a Batman en un especie de John Wick, un guiño sutil pero muy apreciable. Uno de muchos. Todo en su trabajo rezuma juventud y ligereza, una frescura que anima las planchas y permite al lector volar de viñeta a viñeta. También denota sabiduría. Su puesta en escena es rigurosa y ajustada a la historia. Y al mismo tiempo tan espectacular como sería de desear. Un dibujo realmente agradable al que deberían echar un vistazo. Me lo agradecerán.