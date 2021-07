Traducir: el desvío como homenaje

Pedir la luna reúne las reflexiones y experiencias de sesenta y seis personas vinculadas con el oficio, bien como traductores o como editores. Una polifonía de número endiablado que se remansa en una secuencia de cuatro bloques. El primero de ellos recoge las ponencias y grabaciones de las mesas redondas celebradas en la librería madrileña Enclave de Libros en torno a la traducción durante el otoño de 2018 y el invierno de 2019. En la segunda parte, 47 traductores y editores reflexionan sobre diferentes aspectos relacionados con su oficio o responden a un cuestionario ideado para esta edición. Una interesantísima tercera parte recoge una selección de citas pertenecientes a la tradición hispánica, desde Maimónides hasta este mismo año. El último bloque ofrece una escueta semblanza de cada una de las personas que han contribuido generosamente al proyecto.

Pedir la luna también atiende a los procesos editoriales que condicionan el trabajo del traductor, es decir, todo aquello que influye, aunque sea en una medida menos relevante, en el resultado final que llega a la mesa de novedades. Esos procesos implican a diferentes agentes, como editores literarios encargados de la selección, editores de textos, correctores, y pueden modificar en detalles significativos el resultado final. Con todo, la idea general que pervive en el volumen es que frente al texto habitualmente “cerrado” del original una vez publicado, cuya responsabilidad es individual por parte del autor, la traducción permite diversas versiones en una revisión perenne de ese original por parte de diferentes traductores en distintos momentos, todo lo cual puede generar transformaciones en la lengua de recepción. Una lengua está en constante movimiento, de ahí que la traducción sea una labor que necesita actualizarse constantemente. En esa línea, resultan especialmente interesantes las aportaciones que establecen un vínculo entre la traducción literaria y las rupturas y discontinuidades que provoca en la tradición de la lengua de recepción. Las traducciones aportan una clase de “exterior” que puede favorecer ese movimiento. El texto traducido introduce una nueva extrañeza en la lengua de llegada. Por eso quizá no resulte tan descabellado considerar a Miguel Sáenz como uno de los prosistas más influyentes en la literatura española de finales del siglo veinte.

Traducir es desentrañar la forma de pensar que hay detrás de una lengua y también la personal forma de pensar de un autor con un estilo propio. Como dice Eliot Weinberger, una traducción no pertenece a la lengua de partida ni a la de acogida, sino que ocupa un ámbito intermedio. Resulta por ello interesante el cruce de puntos de vista ante la fidelidad o no a la sintaxis original y se apunta la idea, por parte de traductores con amplia experiencia, de que las traducciones literales son menos fieles al original, lo respetan menos.

En cuanto a la traducción de poesía, se apunta que tanto traducción como poesía son de manera esencial una ruptura. La ruptura está en la raíz de lo poético y por ello las traducciones de poesía son especialmente interesantes para el poeta, porque señalan un afuera similar. Una traducción poética es la desviación de la norma lingüística de la lengua de llegada, que es la tensión propia del texto poético. Como lector, el traductor de poesía no necesita la traducción, probablemente no le mueve solamente la necesidad de compartir, sino de integrarlo en la obra propia. Un homenaje a la voz del otro que pasa por convertir el poema original en parte de la obra creativa del traductor. La traducción como una de las formas intermedias de apropiación, que decía Piglia, a medio camino entre el plagio y la cita, sin ser ninguna de ellas. Una doble enunciación, un discurso doble, yo digo que otro dice o, mejor, yo digo en el lugar del otro que dice. Me inserto ahí como si yo fuera él. El cruce entre creatividad y traducción es uno de los aspectos que planean por este proyecto colectivo de pedir la luna.