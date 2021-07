¿Sentido común o barbarie?

En pleno verano, regresando los turistas, olvidamos las penurias recientes, los traumas ecosistémicos, los efectos de un modelo depredador. Pero no seamos miopes, este navío zozobra. Hay quien cree que la economía mundial y las industrias al uso van a cambiar a consecuencia de este último año. Parece que la obcecación del negocio no deja ver el verdadero precio de nuestros modelos productivos y de consumo… cambio climático galopante, pérdida de biodiversidad que da pavor, todo esto promueve zoonosis, enfermedades mutantes y pandemias. Somos el síntoma de un problema, con una agenda 2030 plagada de grandes intenciones y de objetivos (necesarios y urgentes), ¿pero es suficiente? Si nos basamos en la prospectiva, en la ciencia y en los informes de panel intergubernamental sobre el cambio climático los indicadores no son halagüeños, en realidad vamos muy mal, adjetivamos de sostenible todo lo malo, y nos quedamos tan anchos, pero esto colapsa. Aceptamos las alertas climáticas, como si fuesen otra moda, aceptamos el calentamiento mundial como un mal necesario, aceptamos lo inaceptable a fuerza de olvidarlo, miniaturizarlo, instagramizarlo, relativizarlo, y armados de eufemismos y miedo seguimos a lo nuestro. Este ensayo pone el dedo en la llaga ecosistémica. Muchos intentan equilibrar beneficio económico con impacto ambiental asumible, pero en realidad nos enfrentamos a una vorágine de problemas complejos, y como bien dijo Edgar Morin «¿Nuestra civilización, modelo de desarrollo, no estará enferma de desarrollo?. «

Los autores de este ensayo derrochan agudeza y nos presentan en crudo el puzzle de desastres, de todas las amenazas plausibles, usan una analogía clara, la de un vehículo. Y por tanto tratan de la aceleración del vehículo (el sistema productivo), la extinción del motor, la salida de la carretera, el bloqueo del camino. No hay una crisis, hay un conjunto de crisis, y en ese acongojante repaso constatamos piezas de una bomba de relojería: crisis ecológica, energética, demográfica, financiera, de salud pública. Quien avisa no es traidor, este no es un libro para desconectar, es para conectar y con alta tensión, sin ficción ni evasiones cinematográficas. Es como fumar, que mata. ¿Sigues fumando? Muere. Este modelo de metabolismo productivo globalizado y contaminante es como la nicotina, puro veneno. Prepárate, porque lo que viene no es una metáfora, es real. No te pido que te construyas un búnker, asume los hechos: el colapso es el horizonte de tu generación, el estreno del futuro, así que ante la duda de si sentido común o barbarie, es simple, nos toca aprender cómo se puede minimizar el desastre, como equilibrar los ecosistemas y sobre todo cómo dejar de esquilmar a nuestra maltratada madre naturaleza.