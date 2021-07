Passeig de Ronda | Racons

Llubí

Demà divendres dia 9 i en el poblat talaiòtic dels Racons de Llubí, Alejandro Valenzuela Oliver donarà una conferència titulada L’ús dels recursos animals a la prehistòria de Mallorca. Els organitzadors, els membres del col·lectiu Pedra Foguera, Amics dels Racons, que no aturen a l’hora de promoure activitats culturals diverses, ens avisen de les mesures de seguretat que es prendran durant l’acte. Tot controlat, per una convocatòria que promet, sens dubte. Per tant, des d’aquí, la recomanació d’anar-hi i l’Enhorabona als qui fan possible actes com aquest.

Currículum

I per tal de demostrar que la xerrada pagarà la pena, heus aquí unes línies del currículum del conferenciant: Àlex Valenzuela Oliver és arqueòleg i investigador postdoctoral del Govern Balear a la Universitat de les Illes Balears. La seva tesi doctoral la feu a a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (CISC-UIB, Esporles) amb el títol «La gestió dels recursos animals en la integració de les Illes Balears al món romà». Ha impartit classes d’Arqueologia al Grau d’Història i ha dirigit diverses campanyes arqueològiques a Mallorca: s’Illot (St. Llorenç des Cardassar), balma Llarga (Escorca) o la naveta des caló de Betlem (Artà), entre d’altres. El 2018 va guanyar el Premi d’Investigació Ciutat de Palma. Tot això no fa més que augmentar les ganes d’assitir a al’acte en favor del patrimoni.