Responsabilidad social y ética en la medicina actual

Desaparece del discurso y la realidad todo pensamiento crítico pero también toda perspectiva humanista, tan necesaria, para abordar cuestiones fundamentales de política, educación, cultura o sanidad, el tema que aborda de un modo minucioso y aterrador este excepcional libro.

Todo se convierte en negocio, en herramienta del capital y objeto de consumo, también la medicina, perfectamente integrada en este modo inhumano de ver, tratar, analizar y afrontar la enfermedad y el sufrimiento humano. Ya no somos pacientes, sino clientes y nuestra salud ha pasado a formar parte de este entramado de cuestiones que nos afectan de un modo directo y diario y que, sin embargo, ha sido escasamente analizado y puesto sobre la mesa como debate urgente: pues nuestra vida misma depende de ello. Toda información es poder y toda carencia de información o desconocimiento de realidad nos convierte en sujetos más vulnerables, en víctimas de una manipulación que se ha insertado ya de manera decisiva en medios de comunicación, redes sociales y por supuesto, en nuestros cuerpos o lo que les incumbe.

Antonio Sitges- Serra es catedrático de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de Mar. Posee una extraordinaria trayectoria profesional, asistencial y académica. Autor y editor de diversas obras y publicaciones, demuestra aquí su honestidad y sinceridad hacia una realidad difícil de abordar. También coraje y valentía al atreverse a ello. Es necesario recordar que la primera responsabilidad en la atención a nuestra salud se encuentra en nosotros mismos, en velar por ella. Debemos asumir dicha responsabilidad y fomentar la educación sobre esta, lo cual incluye el velar por la sostenibilidad de la sanidad pública y por una conciencia ética y solidaria. La salud engloba muchos otros conceptos necesarios para comprender su alcance: “Este libro pretende interpretar la medicina de hoy desde la perspectiva cultural que acabamos de trazar. Defiende, por tanto que la medicina no debe considerarse una ciencia aislada sino un ingrediente cultural esencial que se inscribe dentro de unas coordenadas sociológicas concretas: consumismo hedonista, desinterés por el sentido de la vida (y el mundo en general), comercialización del miedo a enfermar, exclusión de la muerte de la ecuación de la existencia y culto a la tecnociencia globalizada como instrumento salvífico”. Palabras como iatrogenia o sobrediágnostico nos ofrecen algunas de las claves de esta desorganización vital y sanitaria que lejos de beneficiarnos finalmente nos perjudica o nos mata. Hemos perdido la capacidad de ver al paciente en su contexto y circunstancias, lejos de esa perspectiva humanista que nos ayudaría a encontrar un enfoque más preciso y real de cada caso y dolencia y por tanto posible solución o tratamiento. Nos hemos convertido en víctimas de la tecnología en muchos casos y la lectura o los propios libros han sido apartados incluso del estudio, caminando hacia una especialización forzosa, a una degradación mecanicista del trabajo del cirujano en algunos casos. “El analfabetismo cultural de los estudiantes que entran en medicina explica su nula conciencia de la complejidad de la profesión que han escogido y la del mundo en el que desarrollarán su proyecto de vida”, apunta el autor. Hemos decidido en cierto modo formar parte del sistema al no plantear denuncia o queja, algo que no contribuye en modo alguno a que esta realidad inhumana deje de serlo: “La comparación es abusiva, pero lo cierto es que nos hallamos a kilómetros de distancia del caso de Reino Unido, donde la presión social para mejorar los resultados de la asistencia hospitalaria ha sido brutal, casi desmesurada. Ya es que, sin presión, no hay calidad”. Cuál será nuestro modo de afrontar’ nuestra responsabilidad ahora…