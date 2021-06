Los números del desastre en la Europa del siglo XX

Los traumas del siglo XX. Naturaleza y política en Europa es el último libro del gran demógrafo italiano Massimo Livi Bacci, bien conocido en España gracias a la difusión alcanzada por sus publicaciones. Trata de la evolución de las relaciones entre las fuerzas de la naturaleza y la acción política, y sus consecuencias sobre los cambios en el volumen, el crecimiento y los movimientos de la población durante la primera mitad del siglo XX en Europa. Después de una eternidad en que la humanidad ha tenido que sufrir indefensa mortandades catastróficas desatadas por enfermedades, fenómenos meteorológicos extremos, terremotos y otras desgracias, el impacto destructor de la naturaleza se ha visto reducido por el conocimiento científico y la organización social. Pero la intervención del poder no siempre ha sido generosa y protectora. Si por un lado ha proporcionado salud y bienestar, mejorando las condiciones de vida, por el otro ha interferido violentamente en el comportamiento demográfico, hasta el punto de regular coactivamente la natalidad u ordenar desplazamientos forzados, y con demasiada frecuencia ha sido la causa directa de infinidad de muertes. Durante milenios, los mayores traumas fueron producto de la naturaleza; sin embargo, desde hace un siglo son obra de la política. Esta es la inquietante novedad de la historia reciente. Livi Bacci presta especial atención a la dinámica que condujo el avispero en que se convirtió Europa al desastre total dos veces, en las que denomina primera y segunda “derrotas” mundiales. La teoría del espacio vital, la eugenesia y el nacionalismo étnico prepararon el terreno para el desplazamiento de las fronteras, las políticas demográficas y territoriales agresivas, los genocidios y la hecatombe final. Luego vinieron décadas de una paz tensionada por la división entre el este y el oeste, a las que sucedieron señales de conflicto en la frontera sur de Rusia y en la región de los Balcanes. Las guerras y la violencia que marcaron el pasado siglo europeo, como “un hachazo dirigido al tronco de un árbol”, escribe el profesor de la universidad de Florencia, han dejado también una profunda huella en las variaciones poblacionales del continente. El autor se vio sorprendido por la pandemia cuando acababa de enviar el texto al editor. De inmediato pensó que podía tratarse de una venganza de la naturaleza, pero no tardó en quitarse la idea de la cabeza. Ese retorno era imposible, al menos en las sociedades más avanzadas, que han conseguido minimizar los efectos devastadores de las caprichosas leyes de la física. No obstante, la política debe mostrarse siempre vigilante, pues el antropoceno de la globalización está poniendo en manos de la naturaleza armas inesperadas, como el cambio climático o nuevos virus. Este libro se levanta sobre la sencilla idea de que la interacción entre la naturaleza y la política es continua, quizá no termine nunca y es probable que unas veces dé la felicidad y otras ocasiones, tragedias. El gran acierto de Livi Bacci consiste en haber reunido datos y más datos de las cuantiosas pérdidas demográficas atribuibles a esa relación en todos los traumas que los europeos hemos tenido que superar en el último siglo. Aunque el recuento no puede ser completo debido a las limitaciones de las fuentes, sirve a la perfección para medir el agujero que la política violenta hizo en la demografía de Europa y reflexionar acerca de la pegajosa dialéctica que el agente humano mantiene con la madre naturaleza, un tema que felizmente entusiasma cada día a más estudiosos.