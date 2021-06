Melodia inacabada

Andreas o els units ens presenta un viatge iniciàtic, l’exemplar que tenim a les mans conté una «Nota a l’edició» on ens diuen:

...»tot amb la forma antiquíssima del viatge, d’un itinerari que transita al mateix temps pel món dels homes i pel món interior d’un mateix.» pàg. 16

Un jove que deixa l’univers que sempre l’havia acollit i protegit per capbussar-se en el món, parteix de Viena i arriba a la Venècia del segle XVIII, la vida cobra la màxima intensitat, la quotidianitat té un ritme que l’arrossega, apareixen a la seva vida dones oposades i enigmàtiques com Maria i Mariquita, homes com Sacramozo, el Cavaller de Malta, del qual el jove Andreas ens diu:

«...no havia vist mai una harmonia tan meravellosa entre el posat d’un home i el so de la seva veu. « pàg. 75

Moments d’introspecció profunda:

...»El que Sacramozo necessita per guanyar-se aquesta dona és amor sublim a si mateix, una religió del jo.» pàg. 115

Viu moments d’èxtasi davant Tintoretto, una iniciació amb la plenitud i el dolor sempre presents i en els punt àlgids. Una trama que ens diverteix alhora que ens porta a la reflexió més profunda, cita els clàssics, a Novalis, Goethe, Lessing ...

Sentim la necessitat d’apreciar el contingut dels llibrets que va escriure per a les òperes de Richard Strauss, gaudir de la grandesa de cada personatge, de la profunditat i transcendència de la trama.

Una vegada més, un gran encert de Quid Pro Quo, publicar per primera vegada en català una obra fonamental, una traducció que ens fa aturar per manifestar la gratitud a la traductora.