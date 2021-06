La Historia de Los Ángeles de Gabriel Bertotti

Hay libros de relatos conectados, como Pájaros de América, de Lorrie Moore, cuyas historias y personajes giran en torno a un mismo origen, en este caso la sensación de estar siempre en el sitio equivocado. Otros están desconectados porque lo interesante no es la unión temática entre ellos, sino el carácter sorpresivo, incómodo e incluso hilarante de lo contado, como pueda ocurrir en algunas peripecias en Cortázar. Los hay también transconectados al inspirarse de forma accesoria en un movimiento artístico o en una forma de entender el mundo. Tal vez sea este el caso de Historia de Los Ángeles, de Gabriel Bertotti (Editorial Sloper). Ocho relatos a caballo entre la realidad y la ficción y una pequeña novela que da el título al libro y que transcurre en la época dorada de Hollywood (años treinta y cuarenta del siglo pasado) tras la pista de Hammett. El cine, su meca, no da acceso a los relatos sino que es la inspiración, el aliento de unos pasajes que pese a lo desternillante de su contenido no abandonan la vertiente psicológica.

Dos holgazanes Chandler y Faulkner, beodos perdidos y que quieren hacer creer que se encuentran trabajando ante un guion que no acaba de llegar; una mujer que se asemeja a Harpo y que elige ser palmera en una isla desierta; un hombre que alquila una segunda oportunidad para decir una palabra y otro que se atreve a atravesar paredes; Zelda y Scott Fitzgerald como organizadores de una fiesta interminable al borde del abismo o Kurts convocando un karaoke mortal en Vietnam. Estos son algunos de los relatos sin hilo de género y cuyos risibles personajes de dudoso pelaje se desdicen con más frecuencia de lo que inicialmente pudiera parecer. ¡No los desperdicien! Historia de Los Ángeles es narrativa de altura, por su creatividad y por los giros de su guion; es la particular rendición que brinda Bertotti al cine, a los que escriben y a los que, al menos, dedican tiempo a imaginar historias futuras.