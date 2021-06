El teixit musical que sonoritza Mallorca

Per establir un punt de partida, cal contextualitzar que les cèl·lules són molt més que una simple unitat vital, ja que confereixen tot un sistema jeràrquic i quasi social d’orgànuls, els elements que conformen la cèl·lula i duen a terme funcions concretes per a la seva supervivència. Per vocació, la unitat mínima vital m’ha suscitat una comparativa amb el fet musical de ca nostra, per tant, encara que la biologia no permet tant de subjectivisme, em disculpareu en introduir la meva humil opinió amb el paral·lelisme cultural.

Una altra peça clau dins la cèl·lula i que sovint passa desapercebut és el citoesquelet, sosté tota l’estructura interna i és bàsicament una bastida cel·lular. El meu fonament musical és clarament Maria Jaume, una artista capaç d’apuntalar un grapat d’emocions feixugues en 10 temes d’extrema qualitat, encertadament valorats per grans crítics del món de la música així com per grans artistes de la mida de Miquel Serra, un citoesquelet emocional més per als bons amants de l’intimisme musical.

Els ribosomes són petits orgànuls abundants dins tot tipus d’organisme i que com a funció principal sintetitzen proteïnes, és a dir, són l’inici de la complexitat molecular. Per tant, podem afirmar que darrerament a Mallorca s’està gestant un panorama ribosòmic, l’inici del qual seran grans artistes nostrats com Maria Hein, Clara Fiol, Amulet, o Alanaire i esperam que siguin la hipocretina (proteïna de la felicitat) del nostre futur musical.

El reticle endoplasmàtic és un tipus curiós, de doble cara, una de llisa i una de rugosa que suscita una simbiosi entre dos grups que reivindiquen una identitat mallorquina i encara que des de prismes diferents, parlen d’una cultura pròpia i d’una illa malmenada. Escarràs és la cara rugosa d’un missatge valent i reivindicatiu, mentre que Da Souza amb metàfores de vertigen, insinua una reclamació sincopada del costumisme mallorquí.

L’element més important de la cèl·lula és l’ADN, és la mare de totes les criatures en el sentit metafòric i també més literal, ja que és qui desenvolupa la divisió cel·lular a més de contenir la informació genètica. La reproducció cel·lular, simplificant-ho molt, es basa en la divisió d’una cèl·lula mare que es desintegra en cèl·lules filles, i d’això a Mallorca en teníem, fins fa poc, un exemple clar. Molts estareu d’acord amb mi que la mare de totes les criatures musicals illenques és sense dubte Antònia Font, els quals per llàstima de molts de nosaltres van abandonar els escenaris durant un bon grapat d’anys. Malgrat la pèrdua, la nostra salvació fins al recent anunci de la seva tornada, va ser el seu sacrifici maternal: la seva desintegració també va suposar una gran natalitat de grups i bandes que ens han continuat i esperam que per molts més anys, nodrint l’ànima.

Per acabar amb la simbiosi, cal parlar de la necrosi, la mort cel·lular a causa d’una patologia, una mort injusta fruit d’una situació no fisiològica: lesions, infeccions, radiacions o substàncies químiques. Després d’aquesta anomenada d’alguns dels grans artistes illencs, no puc afirmar que el panorama musical mallorquí s’apropi a la necrosi, però cal tenir en compte que lluirem aquesta salut sempre que reivindiquem i valorem la riquesa mallorquina que tenim sobre els nostres escenaris. Per això, necessitam polítiques que apostin per la investigació científica així com d’altres que donin suport a la indústria i al patrimoni musical mallorquí. Cal que considerem la riquesa de la nostra terra i continuem lluitant per ser cèl·lules funcionals i independents. És feina nostra com a oients i de les institucions com a suport cultural que cada poble arribi a ser un organisme propi perquè Mallorca esdevingui un gran teixit musical.