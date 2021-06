Per iniciar-se en el món del vi

Es tracta d’una publicació ideal per aquelles persones que es volen acostar a tenir un primer coneixement sobre un món tan vast com és el del vi. L’enorme experiència de l’autor queda ben palesa al seleccionar temes claus que donen resposta a conceptes bàsics que ha ordenat per temes per facilitar la seva recerca entre les cent preguntes que formen el llibre. I escrit d’una manera àgil, directa i clara que fa agradable la lectura.

El vi ha passat de ser una beguda present a moltes cases dins aquelles botelles anomenades damajoana que acompanyava les menjades de manera habitual sense no massa pretensions a ser un fet cultural molt elaborat, complexa i del que ara en volem saber moltes coses: què és, com està fet, quin és el seu origen, quines varietats el composen, de quina regió és, quins processos s’han seguit en l’elaboració, quin paper juguen les botes, per què les botelles són de 75 ml, com distingir aromes i sabors, què és la criança d’un vi, com s’ha d’emmagatzemar, quan d’anys es pot guardar, i moltes més. Preguntes i preguntes que aquest llibre dona resposta. I ho fa d’una manera informada. Centelles s’ha preocupat per cercar tot un conjunt d’especialistes que l’assessoren perquè la resposta a la pregunta sigui el més exacte i senzilla possible. Entre ells, Ramon Estruch o Antonio Palacio dels qui hem pogut gaudir del seu magisteri a Mallorca. Remarcable la recomanació que fa de llibres des de Plini fins al seu amic David Seijas i molts d’altres pels que vulguin ampliar coneixences sobre el vi. Un llibre per gaudir amb més intensitat del vi.