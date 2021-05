Bon viatge, Pitblanc!, de l’autora valenciana Empar de Lanuza, ens permet recuperar el tast de la ingenuïtat necessària per créixer en un món ple d’incerteses. No és poca cosa. Ens permet llegir un conte sense esperar que esclati per als nostres ulls amb grans focs d’artifici. Bon viatge, Pitblanc! és un clàssic de la literatura infantil i juvenil en llengua catalana. El re-edita, sàviament i oportunament, Sembra amb un just apunt entre els crèdits de l’edició: “Aquest llibre es va editar originalment a La Galera amb il·lustracions de Montserrat Brucart”. Aquella La Galera ja no existeix; l’actual La galera és una altra cosa: ha hagut d’adaptar-se a un mercat implacable i homogeneïtzador. Parlam d’un altre temps i d’una altra societat: no hi ha dubte.