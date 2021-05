Passeig de Ronda | Girona

El Call

Anar a Girona, tornar a Girona, sempre paga la pena. La ciutat, amb un dels centres històrics més bells i conservats dels que conec, és prou interessant per perdre’s entre els seus carrerons, que, sempre, acaben portant-te al riu. Passejar per Girona, pel Call, pujar les costes i escales, entrar a les esglésies i catedral, sembla nou sempre. Cada visita és diferent.

Flors

·Per aquestes dates, Girona es vesteix de flors. Dos caps de setmana de maig converteixen el centre històric de Girona en un espai cromàtic. O així era fins fa dos anys. El passat mes de maig, pel confinament, res de res i, enguany, per la manca de recursos, ja que es destinaran a altres necessitats, la cosa no llueix com ho feia tradicionalment. Així i tot, hi ha espais plens de colors, verds, majoritàriament. Fulles més que flors.

Biblioteca

A Girona hi ha la biblioteca més gran de Catalunya, es tracta de la Biblioteca Pública Carles Rahola amb una superfície de més de set mil metres quadrats. Si més no, curiós. I no en aquesta, sinó en la biblioteca de les facultats de lletres, ubicada en una capella d’un antic convent, hi ha una petita, però sucosa exposició temporal dedicada a recordar Joan Perucho, coincidint amb el centenari del seu naixement, que es complí el passat novembre.