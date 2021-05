Indios, mujeres y negros

No lo parece tanto al principio, cuando escuchamos los comentarios de los dos protagonistas sobre los pieles rojas, un conjunto de maldiciones racistas sobre las malas costumbres de los indios. La forma en que los blancos se refieren a los nativos se debe al realismo del guión, al fin y al cabo eran dos grupos en liza por la misma tierra y con culturas muy diferentes. En ese sentido Boselli no cae en la tentación de edulcorar a los comanches, cuyas brutales maneras con los prisioneros pronto se nos describen con crueldad en una de las primeras escenas. Claro que emplea la misma ferocidad con los pioneros. El grupo que se reúne en la taberna donde tiene lugar una buena parte de la acción no exhibe unas maneras más delicadas, ni mucho menos. Todos insultan al negro recién llegado con entusiasmo. Tras un buen rato de mentar unos a las madres de los otros, parecen calmarse y se ponen a beber como buenos hermanos.

Prepárense para una cabalgada muy intensa. Para muchos el western es un género caduco y que solo conviene visitar para ofrecer revisiones feístas y desmitificadoras a lo Leone. Pues bien, aquí los autores apuestan por un realismo impactante, pero no por ello abandonan la épica, mostrándonos la lucha de los auténticos pioneros, los tipos más duros y pobres de Europa que encontraron en el nuevo continente un lugar donde prosperar y vivir mejor ¿Les suena?