El gran dilema de un actor

El dato más relevante de la carrera de McDormand es su especialización en interpretar personajes muy diáfanos. Mujeres con las que el espectador enseguida identifica qué les gusta y qué no, con quien se llevarán bien y a quien no soportarán. O, como explica el director Martin McDonagh, elige personajes que gusten a los espectadores, pero no fuerza esa conexión.

Se puede inferir que elige esos personajes tan sinceros porque se identifica más con ellos y puede poner más de su experiencia personal. ¿Cierto? Veamos.

Frances MacDormand nació en 1957, hija de una madre soltera, y fue adoptada enseguida por el matrimonio de un pastor religioso y una enfermera. Su vocación por la interpretación fue casual. Cuando un profesor de inglés del instituto le pidió que recitara a Lady Macbeth comprendió el poder que una chica tímida podía adquirir al subir a un escenario y atrapar la atención de un grupo de gente.

Su debut en el cine marcó su carrera hasta la actualidad. Protagonizó Sangre fácil (Joel y Ethan Coen, 1984) y se emparejó con Joel, con el que sigue unida todavía sumando un niño paraguayo adoptado. Además de las ocho apariciones en filmes de su marido y su cuñado, suma sesenta y ocho créditos en cine y televisión, con directores de primera línea como Alan Parker (Arde Missisipi), Ken Loach (Agenda oculta), Robert Altman (Vidas cruzadas), Martin McDonagh (Tres anuncios en las afueras) o Wes Anderson (Moonrise kingdom). Dos confirmaciones adicionales de su talento: Ha sido la tercera mujer en obtener nominaciones al Oscar en cinco décadas y la decimoséptima en alcanzar la tríada Oscar-Emmy-Tony.

Vuelvo a la cuestión planteada antes, ligada al titular. Incorporar de algún modo experiencias personales ayuda a a los actores a meterse en la piel de los personajes. Y como contrapartida les obliga a ceder una parte de su intimidad, renuncia a la que unos están más dispuestos que otros.

Para Nomadland, Chloé Zao pidió a McDormand que cruzara esa línea, para aumentar el verismo de la historia, ya que ella y David Strathairn eran los únicos personajes ficticios (el resto, incluida la difunta, y maravillosa Linda May se representan a ellos mismos). La actriz accedió con ciertos reparos. El nombre del personaje, Fern, lo eligió por ser casi idéntico al suyo; además aparece su marido en una fotografía de su furgoneta-vivienda, y excluyó a su hijo. Accedió también a trabajar, como una empleada más, en el centro de Amazon o recolectando remolachas en Nabraska.

Eso supuso una experiencia más profunda de lo que esperaba McDormand, de la que no se ha arrepentido y que los espectadores reconocen. Muy pocos actores y actrices han logrado que la metamorfosis en un personaje se convierta en simbiosis. En palabras de Justin Chang del LA Times, “McDormand no desaparece en Fern; vive una revelación con Fern, y Fern con ella.”

Dan Kois, de Slate, remarca el hito alcanzado por Nomadland. Es la segunda película dirigida por una mujer que obtiene los dos Oscars principales, pero a diferencia de En tierra hostil, en esta la protagonista es una mujer. Una mujer difícil, amable, valiente y depresiva. El filme es además (con toda probabilidad) el primero oscarizado que muestra a una mujer defecando en un cubo de plástico.

Como la vida de Fern, la carrera de McDormand no se detiene aquí. En el próximo proyecto de los Coen hará, vueltas de la vida, de Lady Macbeth; y pronto se estrenará la Crónica francesa de Wes Anderson.