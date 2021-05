Semblança d’un temps

Imagin que per a la gran majoria de nosaltres, Franz Blei hauria passat totalment desapercebut i ni tant sols n’hauríem sentit a parlar si no hagués estat per l’excel·lent iniciativa de Cap Vermell, recollida per l’editorial Documenta.

Almenys tres motius condueixen a llegir Lydwina, una obra que forma part d’una trilogia. En primer lloc, la història de Lydwina, situada a Mallorca, més concretament a Cala Rajada, on Blei va passar-hi un temps, com altres escriptors que fugien del nazisme i que es refugiaren en aquell, aleshores, petit llogaret de la costa Est de la nostra Illa. El retrat dels seus habitants i les vivències dels acollits en l’exili ens retornen una Cala Rajada que, malauradament, ja no tornarà mai.

En segon lloc, descobrir l’autor, Franz Blei, que va participar molt activament en la vida cultural de la primera meitat del segle XX, amb connexions amb altres moviments aleshores innovadors, com ara la psicoanàlisi. A més d’escriptor va ser també editor i, fins i tot, llibretista d’òperes. Cal destacar també el seu activisme i el seu compromís amb idees polítiques progressistes.

En tercer lloc, vull remarcar l’excel·lent (i difícil) treball del traductor, Miquel Flaquer, un jove amb arrels gabellines que encara ha de dir i escriure moltes més coses. També destacar les aportacions de Pere Joan Tous en el pròleg, per aproximar-nos més al personatge i obra de Blei, i de l’epíleg de Miquel Llull per la seva narració sobre la vida d’aquelles persones que visqueren el seu exili a Cala Rajada.

Arribats a aquest punt, només em queda convidar-vos a llegir aquest llibre, per apropar-vos al món de Blei i per recordar aquella Mallorca anterior al maleït progrés turístic i a l’arribada dels doblers.

Vos convit a veure la interessant presentació del llibre.