I en Mateu es va fer Ateu

Canviar el nom Mateo/Mateu per Ateo/Ateu és tota un programa ideològic del personatge. Que la modificació tan sols necessités suprimir la lletra M, degué ser una broma del destí. Ateu Martí i Miquel (1889-1936) probablement no és un dels mallorquins més importants del període que va de la monarquia d’Alfons XIII a la Guerra Civil, passant per la República. Però el que no es pot posar en dubte és que es tracta d’un dels individus més apassionants i passionals d’aquests anys. La seva vida acabà tràgicament.

David Ginard i Féron, professor d’Història Contemporània a la Universitat de les Illes Balears ha publicat recentment Ateu Martí, anticlericalisme i compromís republicà. Paradoxalment, el llibre surt a Publicacions de l’Abadia de Montserrat, que té un catàleg completíssim sobre la sagnant Guerra Civil a les Illes, sobre el seu pròleg en forma d’il·lusió frustrada i sobre el seu epíleg dramàtic de repressió.

El professor Ginard presenta un acurat estudi sobre les circumstàncies vitals del personatge, el seu pensament i, fins i tot, les seves aparents contradiccions. Per començar pel final, una anècdota reflecteix el personatge: mentre ell viatjava a la Unió Soviètica per descobrir les ‘bondats’ del nou règim col·lectivitzador i ateu, la seva dona, una catòlica convençuda, anà a Lorda.

L’autor considera Martí “un home d’esquerra, lliurepensador, i difícilment classificable”. El seu anticlericalisme es manifestà des de molt jove. La seva filiació política va passar per formacions socialistes, comunistes i republicanes d’esquerres, malgrat era un home que gaudia d’un cert benestar econòmic. Tenia un xalet a s’Arenal conegut com a Ca n’Ateo on va fer inscriure el lema: “El trabajo dignifica al hombre, la religión lo embrutece”. També ingressà a la maçoneria.

L’activitat propagandística d’Ateu és intensa. Ho fa a través de publicacions d’esquerres, que permeten a David Ginard aprofundir en el pensament d’un home de “tarannà independent”, que ajuda a desmentir “la idea de personatge avalotador”, encara que també es pot llegir “en termes d’inconsistència política”. El llibre fa un seguiment dels nombrosos mítings anticlericals en els quals intervingué el protagonista.

El lideratge de Martí, encara que fos més simbòlic que executiu, li creà un seguit d’enemics. El 19 de juliol de 1935, el fill d’un general disparà alguns trets contra la seva casa arenalera. Un any després, en esclatar la revolta militar i feixista, fou un dels objectius dels rebels. La seva cacera, tortura i assassinat foren d’un acarnissament excepcional. Després de la detenció li pegaren un tret al cap i el cos fou abandonat a la carretera del Coll de sa Creu.

El llibre de David Ginard suposa una acurada aproximació a un individu singular. A un home amb un idealisme tan fort que el converteix en incòmode entre els seus i en odiós entre els adversaris. Una personalitat tan especial que es queda sense suports quan més les necessita. L’historiador retrata a fons Ateu Martí, un imprescindible dels anys vint i trenta del segle XX. La persona, l’activista i la tràgica circumstància de la seva mort.