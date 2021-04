Passeig de Ronda | Pinzellades

Ho faig gairebé cada diumenge i mai no he quedar decebut. Em referesc a escoltar la secció d’internacional que porta el periodista Antoni Mateu a IB3 ràdio, a les 8.30h. Sempre tracta temes interessants i, molts d’ells, relacionats amb les injustícies socials. Paga la pena. Enhorabona Toni.

Castellitx

Amb la primavera, no hi ha com fer caminades pels indrets propers als pobles de Mallorca, aprofitant el bon temps. Puc dir que, en una d’aquestes passejades he redescobert Castellitx. Vaig pujar-hi pel camí empedrat que surt del cementiri d’Algaida i vaig tornar per la carretera asfaltada que arriba a Binicomprat. En el passeig, trobada amb Pere Fullana, col·laborador d’aquest suplement i ànima d’Homes Transitant, l’associació de la qual vos recomano visiteu la seva pàgina a Facebook.

Plantes

Si aquestes passejades són en companyia d’alguna persona entesa en plantes i herbes, millor que millor. És el meu cas, quan m’acompanya la biòloga Sofia Massutí; ella sap el nom de cada una de les plantes que ens trobam. Que si les flors grogues són tal cosa, que si les liles són tal altra. A més de fer salut, tenim lliçó de botànica.