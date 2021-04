Plagueta de notes | Sant Jordi: amor i literatura

LLIBRES RECOMANATS.

Avanç pel camí de Passatemps. I em pos a cantar la cançó antiga de Joan Manel Serrat Els vells amants que duu dedins tot el perfum d’aquest dia català i universal en què les amors i les lletres es conjuguen en un símbol bellíssim: la rosa i el llibre. “I per Sant Jordi / ell li compra una rosa, / embolicada en paper de plata, / i per Sant Jordi ell li compra una rosa, / mai no ha oblidat aquesta data. / I pels carrers s’han perdut els amants, / no tenen por no tenen pressa, / i pels carrers s’han perdut els amants, / amb una flor i la seva tendresa.”

Per això avui he decidit fer aquestes notes personals de recomanació que tantes de lectores em demanen i ara més que mai. Hi haurà una tracalada de llibres sense indicar gèneres literaris (no hi crec), de ficció i de no-ficció, premiats i no premiats i amb alguna referència a la seva temàtica. L’ordre no indica cap termòmetre de millor a pitjor o viceversa, i cadascun val l’alegria perquè ens pot mostrar mons nous, ens pot ajudar a la pròpia coneixença, ens pot fer companyia, ens pot entretenir, ens pot ensenyar, ens pot mutar i, fins i tot, ens pot ajudar a viure. Endavant. Anem per feina!

LLIBRES EN FORMA DE ROSA.

Sebastià Portell, Les nenes que llegien al lavabo (Ara Llibres), Neus Canyelles, Autobiografia autoritzada (Empúries), Miquel Desclot, Despertar-me quan dormo (Proa), Francesc Serés, La casa de foc (Proa), Joan Todó, La vista als dits (LaBreu), Xesca Ensenyat, Babalusa, la medusa (El Gall Editor), Mercè Ibarz, Tríptic de la terra (Llibres Anagrama), Manuel Baixauli, Ignot (Periscopi), Xènia Dykonova, Dos viatges (Edicions del Buc), Lluís Calvo, Els llegats. Una lectura contemporània de la tradició (Arcàdia), Arnau Pons, La traducció, la vida (Afers), Pere Rovira, El joc de Venus (Proa), Irene Vallejo, L’infinit dins un jonc, traducció de Núria Parés Sellarés (Columna), Ramon Barnils, Contra el nacionalisme espanyol (Tres i Quatre), Maria Sevilla Paris, Plastilina (Fonoll), Josep M. Fonalleras, Tot el que hi veig (Llibres de l’Avenç), Marina Garcés, Escola d’aprenents, (Galàxia Gutenberg), Mateu Morro, Mateu Reus “Rotget” (1687-1729). El bandolerisme popular a la Mallorca borbònica (Lleonard Muntaner Editor), Donat Putx, Pascal Comelade, L’argot del soroll (Empúries), Ricard Martínez Pinyol, Arrels d’aire (Labreu), Emmanuel Carrère, Ioga, traducció de Ferran Ràfols Gesa (Llibres Anagrama), Lucia Pietrelli, La terra i altres llocs (AdiA),Charles Baudelaire, Les flors del mal, traducció de Pere Rovira (Proa) i Petits pomes en prosa, traducció de Joaquim Sala-Sanahuja (Adesiara), Andrea Camilleri, La xarxa de protecció, traducció de Pau Vidal (Edicions 62), Jaume Pont, Mirall de negra nit (Labreu), Anna Carreras, Halley 2042 (Llibres del Delicte), Sílvia Rothkovic, Als llacs (Labreu), Fiódor Dostoievski, Crim i càstig, traducció de Miquel Cabal Guarro, (La Casa del Clàssics) i Apunts del subsòl, del mateix traductor i amb introducció de Jordi Nopca (Angle Editorial), Lluís Calvo, Fulgor, (Llibres del segle), Patti Smith, L’any del mico, traducció de Martí Sales (Club Editor), Iolanda Batallé, Atreveix-te a fer les coses a la teva manera, (Destino), Oriol Mitjà, A cor obert (Columna), Pau Riba, Història de l’univers (Males Herbes), Dolors Miquel, Sutura, il·lustracions de Pere Jaume i pròleg d’Ingrid Guardiola (Pagès Editors), Juana Dolores Romero, Bijuteria (Galerada), Paul Valery, Tal qual, traducció d’Antoni Clapés (Adesiara).

LLIBRES EN FORMA D’AMOR.

Sebastià Perelló, La mar rodona (Club Editor), Riu, bèstia, Jaume C. Pons Alorda (Lleonard Muntaner Editor), Jordi Llavina, L’anell (Meteora), Josep M. Fonolleras, L’estiuejant (Vitel·la), Albert Roig, Els ulls de la gossa (Edicions 62), Pol Guasch, Napalm al cor (Llibres Anagrama), Anna Gas, El péndol (Proa), Eva Baltasar, Boulder (Club Editor), Borja Bagunyà, Els angles morts (Periscopi), Jaume Cabré, Consumits pel foc (Proa), Miquel Serra, Pendent que arribin els conqueridors (Empúries), Josep-Anton Fernàndez, L’animal que parla (Edicions 62), Andreu Gomila, Felanitx (Edicions 62), Miquel Martín i Serra, La drecera (Periscopi), Raül Garrigasait, País Barroc (L’Avenç), Sebastià Alzamora, Reis del món (Proa), Blai Bonet, Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria (AdiA), Antònia Vicens, Quilòmetres de tul per a un petit cadàver (AdiA), Joan Fuster, Escrits de combat (Tres i quatre), Dolors Oller, Pel camí de Carner (Fundació Pere Coromines / Universitat de Girona), Vicenç Pagès Jordà, Un tramvia anomenat text (Empúries), Miquel Cardell, Els ponts de l’autopista (AdiA), Joan Perelló, Mans de presagi (Lleonard Muntaner, Editor), Eva Piquer i Eva Armisén, Com abans de tot (Bridge), Ali Smith, Primavera, traducció de Dolors Udina (Raig Verd), M. Carme Junyent (coordinadora), El català, la llengua efervescent. 77 visions sobre el terreny (Viena), Epicur, Sobre la felicitat, traducció de Jordi Cornudella (Vibop), Nikos Kavadias, Guardia i Poemes, traducció de Jaume Almirall (Club Editor), Claricer Linspector, L’hora de l’estrella, traducció de Josep Domènec-Ponsatí (Club Editor), Daphne du Maurier, La cosina Rachel, traducció de Marta Pera Cucurell (Viena), Diverses autores, La cervesa de la Highsmith (Pagès), Antoni Clapés, Clars, aquest matí, són els teus records. Obra reunida 1989-2009 (LaBreu). Sé que em deix llibre bons que m’han passat per la vista, però aquests, tots, tenen alguna cosa viva i entretenidora. Ah! I no oblidis lectora amiga, el llibre de poemes d’aquest cronista, Carpe momentum (Cafè Central / Eumo Editorial),. que et pot fer molta de companyia. Visca l’amor i la literatura!!!