Passeig de Ronda | Zweig

Traducció impecable

M’han arribat alguns llibres d’Stefan Zweig. No podem dir que sien novetats, però sí noves traduccions de volums anteriors que recolleixen les idees, sempre fresques, del gran escriptor vienès, de qui, en uns mesos recordarem que es suïcidà fa vuitanta anys. Llegir Zweig sempree reconforta. Els seus escrits, no per coneguts, ens deixen de sorprendre. L’amor d’Erika Ewald, ens arriba ara a través d’una traducció impecable de Clara Formosa, de qui sempre hem d’agrair la bona tasca que fa a l’hora de passar al català textos en altres idiomes. Mirau com descriu un moment de la novel·la: “Junts, havien tornat a assajar el concert, en el qual ell l’havia d’acompanyar amb el violí. I després ell havia tocat per a ella...Chopin, aquella balada sense paraules”. Preciós. Gràcies editorial Viena.

Viatges

Unes altres traduccions modèliques són les dels llibres Viajes/Viatges. Uns volums, en els quals Esther Cruz ens apropa al castellà i Oriol Gil Sanchís al català, uns escrits de Zweig i que ens mostren una vessant nova de lescriptor, la de viatger curiós. Per Zweig, viatjar era una aventura, un apropar-se al desconegut, una “via per sortir de la quotidianitat”. Sevilla, Salzburg, Ambres... són ciutats que, en mans de l’escriptor ens apareixen noves. Llegir per conèixer indrets. Uns altres llibres que paga la pena recomanar. Editats per Catedral i Universà.