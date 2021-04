Una polémica biografía de Hitler

En la oceánica bibliografía existente sobre el dictador nazi y el Tercer Reich, la biografía de Ian Kershaw (dos volúmenes, 2000 y 2005) marcó un hito y un camino para la mayor parte de los estudios posteriores sobre Hitler y su historia. Kershaw no escribió “una biografía de Hitler sino una historia de Hitler”, como ha escrito otro gran estudioso del Tercer Reich, Richard Evans. Esto es, la explicación de la figura y la obra del dictador a través del proceso histórico que lo alumbró y, con ello, la del carácter racista y hegemónico que tuvo y pretendió imponer su régimen.

Esta reciente y última biografía de Hitler del catedrático de Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge, Brendan Simms, Hitler. Solo el mundo bastaba (2019), se aparta radicalmente de aquella orientación e interpretación derivadas de la obra de Kershaw y pretende dar una explicación diferente de la vida y la obra del dictador nazi. Construye así una nueva y polémica interpretación de su visión del mundo y su pensamiento político, y desde ella intenta dar una visión diferente del personaje y sus doce años de dominio sobre Europa y de amenaza sobre el mundo. Hasta tal punto que llega a mantener que, si su interpretación es la acertada, debería incluso hacerse una revisión total de las interpretaciones históricas anteriores que se han propuesto sobre Hitler y su Tercer Reich.

¿En qué consiste esa enmienda a la totalidad de la historia del dictador nazi y su obra?

Simms no acepta la idea dominante de la historiografía anterior de que Hitler y su Tercer Reich fueron predominantemente una reacción contra el bolchevismo y la Revolución rusa, sino realmente contra el dominio de Angloamérica (sobre todo, de los Estados Unidos, que a través de la emigración alemana se estaba llevando lo mejor de la población alemana) y el capitalismo global que aquellos países expandían. Y que esa situación crítica de Alemania sólo podría solucionarse convirtiéndose de nuevo en una gran potencia a través de la expansión hacia el Este: el “Lebensraum” o espacio vital que Alemania necesitaba para reconstruirse y sobrevivir ante un país sumergido en una crisis material y existencial por las graves consecuencias de su derrota en la Primera Guerra Mundial.

Del mismo modo que su antisemitismo, que culminó en el intento de la eliminación total de los judíos a través del Holocausto y llegó a alcanzar en su visión del mundo las dimensiones de una visión paranoica, no fue, como se ha escrito, una copia distorsionada del Gran Terror de Stalin, sino un ataque preventivo contra la América de Roosevelt y el capitalismo global que aquélla difundía a través de los judíos.

Al contrario de lo que se ha venido manteniendo, no existía para Hitler, según Simms, una supremacía racial alemana que él trataba de convertir en una realidad política en el mundo en crisis que le tocó vivir, sino que los alemanes eran débiles y estaban demasiado fragmentados para oponerse a los anglosajones, la verdadera raza superior mundial. Según esto, nuestro autor mantiene que no hubo una voluntad inicial del dictador nazi de un intento de dominio imperial mundial, sino que sus últimos proyectos en esa dirección no fueron más que consecuencia del callejón sin salida en el que le colocó la alianza angloamericana a partir de 1941. Hitler lo único que pretendió fue convertir la Alemania deshecha por su derrota en la Gran Guerra en una potencia mundial más, pero los virajes del conflicto le convencieron de que la única posibilidad de supervivencia del Reich alemán estaba en conseguir la hegemonía mundial.

Está claro que, con unas interpretaciones históricas de esta naturaleza, en algunos casos diametralmente diferentes a las que ha venido manteniendo la historiografía ultima sobre Hitler y el Reich nazi, es comprensible la polémica que este libro ha causado entre algunos de los más destacados historiadores especializados en el período nazi y la biografía de Hitler, los cuales difícilmente pueden aceptar la visión alternativa y suavizada que proporciona Simms de aquel dictador oprobioso y su régimen sin libertades, causante de imperdonables delitos de lesa humanidad.