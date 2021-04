Passeig de Ronda | Moments per viure

Mesquida & friends

¶Avui horabaixa i al pati de Can Balaguer de Palma, aquell casal feliçment recuperat fa uns anys per a activitats culturals diverses, como concerts, trobades, conferències i presentacions, avui horabaixa, deia, a les 19h, tendrà lloc un acte del tot recomanable: la lectura-presentació del darrer llibr de poemes de Biel Mesquida, Amic i company d’aquesta contraportada. Diferents persones donaran veu a aquestes poesies que sota l’horacià títol comú de Carpe Momentum, formen el poemari. Aquests Mesquida’s friends són: Àngel Alvarez, Miquel Cardell, Mateu Coll, Nicolau Dols, Elisenda Farré, Laia Martínez i Sebastià Perelló, tots ells, de forma individual, també valors literaris en sí mateixos.

Poemari

·Ets tan mi/ Ets tan tu/ Que et duc dedins...”, El passat és aquí/ Su-aquí mateix/ El passat és ara...”, “M’acostum com els japonesos/ A tancar els ulls/ Suspendre el temps/ I precisar la imatge del gaudi”, “Quan la mort serà morta/ Tu i el teu mester/ Encara hi sereu/ En mode resurrecció/ Com l’humus del temps aturat/ Instant etern/ Que no s’acaba mai”. Llegida aquesta breu antologia, no em direu que el títol, Carpe Momentum no és del tot adient?