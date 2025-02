El mes de gener és mes de foguerons i per tant, temps de torrades. No hi ha poble, ni llogaret, ni, fins i tot, barriada, que no aprofiti l’excusa de Sant Antoni o Sant Sebastià (a Palma), per encendre foc al carrer o a la plaça i torrar llonganisses, botifarrons i llom. Algunes d’aquestes trobades han sorgit per a reivindicar algun tema davant les administracions, com la de Son Espanyolet, que diumenge passat (havia de ser dissabte, però la pluja la va ajornar un dia) aconseguí reunir un bon grapat de veïnats per fer pinya, compartir i a la vegada fer saber a l’ajuntament de Palma que no es pot baixar la guàrdia en el tema del lloguer de vacances i de la gentrificació.

I és que la cultura també ha d’incloure la conservació d’un patrimoni que sovint no es contempla, el de la manera de viure. Molts de barris i pobles i, sobretot, indrets ran de mar, han vist com la fisonomia del seu entorn ha canviat. No la fisonomia de les façanes i cases, que també, sinó la de la manera de viure-hi. Aquest és també part del debat: el canvi físic i el canvio emocional que ens porta un turisme desmesurat i sense control, que fa que carrers i places ja no siguin aquelles petites àgores o llocs de trobada veïnals sinó que hagin esdevingut racons comercials, renouers i sense personalitat.

Passeig de ronda és el títol de la secció. Passegem, doncs i mirem com hem transformat els nostres espais. Passejant ens adonarem del que hem estat capaços de fer: destruir ja no només una arquitectura i una finonomia, sinó una manera de viure i de relacionar-nos.

