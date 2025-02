Un gran encert

M. Shelley, autora de Frankenstein, o El modern Prometeu, un clàssic de la literatura universal i que molts consideren percussora del gènere de la ciència-ficció, va escriure després aquesta novel·la que no va ser publicada fins cent quaranta anys després.

Mathilda des del seu llit de mort, aïllada del món, és una persona que ha convocat i desitjat la mort durant quasi tota la seva vida.

Mathilda neix d’una parella en la qual la felicitat semblava un destí, no és així, la mare mor dies després del part, el pare en la seva desesperació decideix fugir, de la nena tindrà cura una parenta que la possarà en mans del servei; la solitud pren protagonisme; no té amics, té tutors i quan arriba el moment, la parenta que l’acull, considera que ha d’aprendre música, ella mateixa amb tota la seva càrrega d’indiferència serà la professora.

El pare apareix, després de setze anys, s’instal·len a la capital, fan vida social, es relacionen; el pare sent una passió que ell mateix se censura, en una vetlada, Mathilda expressa una opinió, diu que Mirra és la millor tragèdia d’Alfieri, aquest fet és el detonant que ho capgira tot; aquesta obra ens parla d’Esmirna la mare d’Adonis, que fou transformada en arbre de mirra després d’haver tingut relacions amb el seu pare.

Comença el període de desconsol, el pare s’acomiada, deixa una carta on expressa els seus sentiments, Mathilde el segueix, el trobarà sense vida. Es retira del món a deixar-se morir, sembla que la natura la podria guarir, però ella ho rebutja; apareix a la seva vida Woodville, un jove poeta, aquest, malgrat haver patit, ha optat per la vida, la seva força no és suficient per canviar els objectius de Mathilda.

Ens citen la mitologia clàssica, Dante, Coleridge, Wordsworth, ens impregnen de l’atmosfera que els envolta des del primer moment... hem rellegit un clàssic del romanticisme en una nova traducció que constitueix un altre gran encert al catàleg de Quid Pro Quo.

