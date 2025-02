Feliu Formosa, mestre i amic

Poeta tot terreny.

No sé quan vaig conèixer el Feliu Formosa, però crec que va ser a l’amfiteatre del Saló Diana de Barcelona, regentat pels àcrates de l’Assemblea de Treballadors de l’Espectacle, devers el gener de 1977 quan va presentar el seu espectacle Aula Brecht on deia dotze textos de Brecht i feia dibuixos a una pissarra. La veu, la gestualitat i la força d’aquell poeta de 41 anys em va impressionar i em va agermanar amb un home que convertia la paraula viva en espectacle comunicatiu. Fou un descobriment dins aquells temps prodigiosos dels setanta del segle passat en què no paràvem de veure i viure festes i fetes del final de la dictadura de Franco en forma de recitals, concerts, obres de teatre, manifestacions, performances, happenings i accions de tota casta. Després l’he llegit, l’he vist al teatre, l’he admirat en recitals, l’he escoltat en conferències i, sobretot, l’he assaborit en la trentena dels seus llibres de poemes i el centenar de les seves traduccions.

I aquest any passat, el 23 d’abril de 2024 a les 18 hores, vaig passar unes hores intenses amb Feliu Formosa al recital organitzat per Anna Gual i Jaume C. Pons Alorda titulat Llegats vivents a la sala de concerts del Palau de la Música Catalana, acompanyats del amics Nora Albert —poeta, traductora i defensora dels drets LGTBIQ+, que va morir a principis d’any i una de les seves filles fou l’encarregada de recitar la seva obra—, Antonina Canyelles, Rosa Font, Feliu Formosa, Francesc Parcerisas, Jaume Pérez Montaner, Josep M. Sala Valldaura, Olga Xirinacs i aquest cronista. L’acte tingué una banda sonora amb moments musicals interpretats per la violoncel·lista Mariona Camats. Fou un vespre fervorós, emocionant i memorable en què l’amic Feliu em va contar que vivia en una residència a Igualada en què la seva manera de lluitar contra el temps era continuar traduint i creant sense aturall. I em va dir una cosa que no esperava: «Una de les coses més tristes de viure en una residencia és que, a l’hora de dinar, el silenci és absolut. No diu res ningú! Menjo tan ràpidament com puc i em torno a l’habitació per treballar. I cada dia procuro traduir un poema sencer.» Feliçment fa uns mesos s’ha traslladat a la residència de Sant Llàtzer de Terrassa on es troba molt millor que a Igualada. Aquí té una habitació individual, una taula i un ordinador per treballar. I si vol descansar hi ha una finestra amb vistes. Hi va molta de gent a veure’l i van a un bar on a més de prendre alguna cosa pot comprar libres. Fa recitals sempre seguit i es sorprèn de la quantitat de persones que hi assisteixen. Fa poc en va fer un a la residència com homenatge a Joan Salvat-Papasseit que fou un gran èxit. Ara acaba de traduir el primer llibre de poemes d’Else Lasker-Schüler, Estigia, poeta de la qual va traduït també El meu piano blau i Les meves meravelles, que posseeix al seu entendre una gran audàcia imaginativa, sovint desconcertant que és un desafiament pel traductor. També prepara un volum de textos sobre el seu amic Agustí Bartra. Acaba un recull de poemes en prosa, proper a l’ecriptura automática encapsalats de la A a la Z que publicarà Edicions 96. De Bertold Brecht han sortit recentment Devocionari domèstic i Històries de calendari a l’Editorial Adesiara i Quid Pro Quo treu un llibre dels seus Diaris complets. Un picapedrer incansable de la llengua catalana, un lletraferit esforçat i treballador. I vull recordar que el 10 de setembre de 2024 va celebrar els 90 anys de la seva arribada al planeta Terra.

Formosa ens regala una capsa de 120 bombons de lletra.

El llibre es titula Aproximacions (Col·leció Debiaix, Lleonard Muntaner Editor), i és un conjunt de tessel·les verbals d’un mosaic en el qual podem llegir l’àlbum d’una vida escrita a mà i a consciència. La lleugeresa d’aquestes proses tan amarades de la vitalitat d’una memòria que converteix els records en palletes d’or, en llavors d’uns fruits saborosos, en granadura per enfilar esdeveniments ben diversos de tota una existència, les converteix en matèria poètica.

Cal llegir amb molta lentitud aquestes imatges enlluernadores i efímeres, fetes amb sang d’aquarel·la íntima, en què Feliu Formosa es mostra amb la sincera generositat dels grans mestres. L’entrada a aquest hortus conclusus és lluminosa quan es troba amb el seu amic Joan Vinyoli a una taula del Bar Tothora de Begur l’agost de 1978. Tota la complicitat dels dos poetes vers brilla dins la claror de l’encontre. Hi ha una cura dels detalls i de la precisió exacta que forma la trama i d’ordit d’aquestes peces: la nit del Price, el Festival de Poesia, és un retrat de Gabriel Ferrater, Agustí Bartra, Salvador Espriu i Pere Quart; el viatge en tren de Lleida a Barcelona amb l’escriptora i traductora Monika Zgustová que esdevé un privilegi; l’anada amb avió a Berlí amb Montserrat Roig a la qual li fa por volar, per presentar Els catalans als camps nazis; la gran estima que li demostra Espriu quan anava a la Cúpula del Coliseum on assajaven Ronda de mort a Sinera i el Feliu feia del protagonista Salom; la sorpresa que en el Llibre de les meditacions, traduït a l’hebreu, 22 poemes que són un diàleg amb dos poetes suïcides, Cesare Pavese i Gabriel Ferrater, li despertin reflexions sobre el passat compartit i els records comuns; la trobada tendríssima amb l’Emili Teixidor que pren el sol a un bar a prop de l’Hospital de Sant Pau i que Feliu sap que pateix una malaltia greu; l’apologia alegre, musical i joiosa de Marlene que canta amb la gravetat de la seva veu i que l’espera al seu cel; el poema «Commedia» de dotze tercets encadenats i un vers final que és un homenatge a Fabià Puigserver, un gran amic i el millor escenògraf que hem tingut mai; l’admiració pel poeta i crític Jordi Llavina al qual considera un dels imprescindibles. La densitat sintética de la seva lletra conjugada amb la senzillesa de la seva sintaxi i un lèxic exquisit esdevé un prodigi que fa d’aquest llibre una peça fonamental per entendre i rellegir la seva obra. «Re-cor-dar» és el títol d’un pròleg tan descriptiu com apassionat de l’escriptor i amic Jaume C. Pons Alorda que ens diu a les clares com veu i sent aquestes peces fonamentals malgrat la seva brevetat. Escoltau: «Aquests textos mínims, condensadors d’un centenar de fulgors o fogonades, constaten l’estricta, extrema, vinculació de Feliu Formosa amb la Cultura en majúscules, la Cultura entesa en totes les seves formes, perquè per aquest gegant nostre la Cultura és el pal de paller de l’ànima, la columna espinal del viure, el far que guia el dia a dia.» Llegiu aquest diccionari essencial de la vida d’una gran creador, us donarà energia de la bona!

