Paratges eremítics

Bonifaci Molada

Disset

25 euros

Aquest llibre, subtitulat “21 rutes per les ermites de Mallorca”, fa un recorregut per 21 ermites de Mallorca, llocs curiosos i emblemàtics. La publicació pretén donar a conèixer tota la riquesa culturali patrimonial d’aquests llocs eremítics tan plens d’història i espiritualitat. Així mateix convida a descobrir i estimar la natura que els envolta, que no és poca i molt rica i plena de saviesa.

