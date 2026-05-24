El Atlético Baleares tendrá que remontar para ascender a Primera RFEF

El Atlético Baleares tendrá que remontar al Jaén para ascender a la Primera RFEF. Cuando parecía que iba a arrancar un buen empate del estadio de La Victoria, Iván López cometió una imprudencia difícil de entender. El central agarró a un rival en una acción en la que la pelota estaba alejada para regalar un penalti que supuso el 2-1, una desventaja que tendrá que neutralizar el próximo domingo, a las 19 horas, en el Estadi Balear.

Los blanquiazules habían sabido resistir ante el empuje local, espoleados por 12.086 espectadores -unos doscientos de ellos desplazados desde la isla-, en un partido en el que se impusieron las imprecisiones por el miedo a perder, más que por la ilusión por ganar.

Los de Luis Blanco deberán mostrar ahora su mejor versión para certificar un salto de categoría que llegaría con una victoria por la mínima porque, en el caso de empate a goles en el global, harían valer su condición de mejores clasificados en la Segunda RFEF. No obstante, este Atlético Baleares está más que capacitado para tumbar a los andaluces, pero debe mostrar la pegada que le faltó este domingo y, sobre todo, evitar errores absurdos.

Tovar conduce el balón presionado por un rival. / ATB

Más allá de los nervios iniciales, los locales avisaron con un tiro de Mario Martos y, sobre todo, con un chut de Caballero que blocó el meta Pablo. El Atlético Baleares estaba ordenado, pero necesitaba elevar su ritmo para hacer daño al rival. Lache sirvió un buen centro que Tovar envió fuera en un primer aviso. Sin embargo, la mejor ocasión llegó tras una buena acción por la izquierda de Serrano que remató con el alma Jofre Cherta y despejó como pudo Moyano.

Los blanquiazules ya habían mostrado los colmillos ante un adversario que se fue al descanso frustrado al no encontrar huecos. El problema para los de la Vía de Cintura es que en la reanudación llegó el 1-0. Un despeje corto de Jaume Pol, al que ningún compañero ayudó, posibilitó que Marco Siverio voleara a placer para batir a Pablo. Era el minuto 49 y quedaba todo un mundo por delante, pero había que levantarse. Y lo bueno es que el Atlético Baleares demostró personalidad. Lache se internó por la banda derecha y su centro al corazón del área, que tenía como destino a Tovar, fue metido en propia puerta por Mauro, que llegaba desde atrás en carrera (1-1).

Ahí llegaron los mejores momentos de los balearicos, que habían elevado su intensidad. De hecho, un centro chut de Lache estuvo cerca de sorprender al meta Morillas. Poco después, fue Tovar el que probó fortuna con un tiro alto. Pero había que insistir sin perder la espalda, justo lo que pasó a doce del final. Siverio se plantó solo ante Pablo, que sacó una fabulosa mano para salvar a los suyos. Fue un paradón maravilloso, de esos que deciden eliminatorias.

La pena para los baleares es que a Tovar se le hizo de noche poco después cuando lo tenía todo a su favor, ante Morillas, para chutar. El empate a uno era un buen resultado, pero en el tiempo de descuento sucedió algo imperdonable. Iván López agarró de forma exagerada y prolongada a un jugador del Jaén, cuando la pelota ni siquiera estaba cerca, que el colegiado pitó sin titubear. Agus Alonso no falló y desató la locura en el estadio para instalar el defintivo 2-1. Eso sí, Moha, antes del final, todavía dispuso de una gran oportunidad, pero su forzado remate dentro del área fue abortado por los jienenses.

Esta derrota duele por las formas, pero visto lo visto, el Atlético Baleares tiene talento más que de sobrar para remontar y llevar la gloria a su afición.

Ficha técnica

Jaén: Morillas, José Álvarez, Caballero, Siverio, Paz (Bernardo, min.88), Martos, Moyano, Mauro, Moha, González y Serrano.

Atlético Baleares: Pablo, Serrano, Pol, Pérez, Iván López, Lache, Gerardo Bonet, Rubén Bover (Anglada, min.83), Jofre Cherta (Ulrich, min.74), Keita y Tovar (Bustos, min.83).

Goles: 1-0, Siverio (min.48); 1-1: Mauro, en propia puerta (min.61); 2-1: Agus Alonso (min.97).

Árbitro: Ramón Collado (Comité asturiano). González, Gerardo Bonet y Pol.