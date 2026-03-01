Fútbol
El Atlético Baleares gana autoestima ante el Reus Reddis
Los blanquiazules, con dos buenos goles de Moha Keita y Jaume Pol, tumban al conjunto catalán en un partido en el que jugaron con uno más en los últimos veinte minutos por la expulsión de Xavi Jaime (2-1)
El Atlético Baleares ha logrado mucho más que un triunfo ante el Reus Reddis (2-1). Los mallorquines se han llenado de autoestima al vencer a un rival directo en la lucha por el ascenso, que ahora queda a cinco puntos, gracias a una buena actuación culminada por Moha Keita y Jaume Pol. Los de Luis Blanco, que habían empatado a domicilio en sus dos anteriores encuentros, han dado la talla justo cuando más lo necesitaban ante los más de mil espectadores que han acudido al Estadi Balear.
Con novedades importantes en el once, ya que Darius ha sido la la referencia en punta en sustitución de Tovar, que arrastraba molestias, y el regreso tras sanción de Moha Keita, el Atlético Baleares ha empezado con mucho ritmo. Iván López ha probado primero con un disparo cruzado que no ha encontrado portería y, en el minuto 9, un buen centro de Morillo ha generado peligro en el área visitante.
En el 21, un centro medido de Iván López ha sido prolongado por Alejandro, pero no ha aparecido rematador. Eso sí, cerca de la media hora de juego Pablo García se ha lucido con una gran parada de mérito. Sin embargo, lo mejor de la mañana ha sido la soberbia jugada de Moha. El senegalés ha regateado a cuatro rivales para marcar con un zurdazo. El problema es que la alegría ha durado muy poco porque dos minutos después Kenneth igualaba el marcador aprovechando uno de los pocos desajustes defensivos de los blanquiazules.
Tras el paso por vestuarios, el equipo de la Vía de Cintura ha dado un paso al frente. Víctor Morillo ha firmado el primer disparo a puerta de la segunda mitad, aunque su intento ha sido repelido por Pacheco. Ha sido la antesala de la acción del triunfo gracias a un buen zurdazo de Jaume Pol. El capitán, tras recoger un rechace, ha marcado las diferencia con un gran tiro que ha puesto por delante a los suyos.
El Atlético Baleares ha podido sentenciar poco después, pero Cherta se ha quedado con las ganas con un chut que ha rozado la escuadra. El Reus también ha apretado de lo lindo, pero Pablo ha vuelto a ser una garantía para evitar el empate. El árbitro, además, ha anulado un gol de Kenneth, el mejor del Reus, por una falta sobre el meta balearico.
El tramo final ha estado marcado por la expulsión de Xavi Jaime, que ha dejado a los visitantes con inferioridad los últimos 20 minutos El técnico Luis Blanco ha dado entrada a Víctor Morillo por Iván Serrano, Rubén Bover por Moha, Ulrich por Alejandro y Pachón por Cherta con la intención de dar aire fresco a su equipo, que ha mostrado oficio para certificar el 2-1 final.
Ficha técnica
Atlético Baleares: Pablo, Castell, Jaume Pol, Alejandro (Ulrich, m. 73), Iván López, Lachèvre, Gerardo Bonet, Víctor Morillo (Iván Serrano, min. 73), Cherta (Pachón, m. 80), Moha Keita (Bover, m. 73), Darius (Juanmi, m. 88).
Reus FC Reddis: Pacheco, Benito, Pol Fernández (Molina, m. 59), Recasens, Xavi Jaime, Folch (Céspedes, m. 59), Toscano, Kenneth (Carbia, m. 74), Andy Alarcón, Ustrell (Serrano, m. 74), Casals (Vaz, m. 59).
Goles: 1-0: Moha Keita (min. 30); 1-1: Kenneth (min. 32); 2-1: Jaume Pol (min. 50).
Árbitro: Joaquin Béjar Caballero, del colegio de Murcia. Amarillas a Pol Fernández, Ustrell, Pacheco y Juanmi y roja directa a Xaxi Jaime.
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
- Jaime Anglada: “Soy como un juguete golpeado, ya no funciono como antes”
- Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
- 17 multas por entrar en la zona de bajas emisiones en Mallorca: un alemán tendrá que pagar 3.400 euros
- El Palau de Congressos de Palma pierde fuelle en 2025: caen un millón sus ingresos y once el impacto indirecto
- Una cadena mallorquina gestionará el hotel Vell Marí de Can Picafort tras una temporada catastrófica
- Aida Ordóñez, mallorquina que viu als Estats Units: «La gent aquí no camina: s’empra el cotxe per a qualsevol cosa»