El Atlético Baleares arranca un punto de El Collao

El Atlético Baleares ha perdido este domingo una gran oportunidad para acercarse al líder Poblense. Los de Luis Blanco, en un duelo muy exigente en lo físico, se han tenido que conformar con un empate en El Collao ante un Alcoyano, que estrelló el balón en el larguero en el descuento, que aspira a entrar en la zona de play-off (0-0).

Los mallorquines han estado más finos en la primera mitad, generando más peligro, mientras que en la segunda han sido los locales los que han estado más cerca de desnivelar el marcador. Los blanquiazules se mantienen a cuatro puntos del Poblense y precisamente la próxima jornada visitan al Municipal de sa Pobla en un choque en el que Moha será baja porque vio la quinta amarilla.

Imagen del partido del Atlético Baleares en El Collao. / ATB

Durante los primeros diez minutos, el Atlético Baleares imprimió más ritmo y creó la primera ocasión clara en el minuto 11, cuando Tovar asistió a Sheriff, pero su remate se marchó desviado. Pol, poco después, reclamó penalti tras un saque de esquina, pero el colegiado no quiso saber nada de la acción. En el minuto 25 fue Alejandro el que probó fortuna desde la frontal, aunque su tiro fue bloqueado en un encuentro que elevó sus revoluciones. De hecho, antes del descanso, Ulrich vio la tarjeta amarilla.

La segunda mitad arrancó con una falta dura sobre Tovar que encendió a los visitantes, que se estuvieron más espesos en un duelo más trabado y con escasas ocasiones de gol. Blanco movió el banquillo buscando refrescar al equipo: Darius y Pachón sustituyeron a Ulrich y Moha y después Jofre y Serrano dejaron su sitio a Morillo y Castell.

Sin embargo, el Baleares fue incapaz de sorprender al Alcoyano, con las líneas muy juntas y con personalidad para mirar hacia adelante. De hecho, Pablo realizó una fabulosa intervención que evitó el 1-0. La respuesta de los de la Vía de Cintura llegó con un fuerte disparo de Pachón que se marchó alto.

Y ya en el descuento, el Alcoyano dio un gran susto con una falta directa que se estrelló en el larguero en la acción más peligrosa del encuentro. Fue lo último de un partido que no pasará a la historia.

Ficha técnica

Alcoyano: Unai, Loren, Solbes, Raúl González (Lado, min 73), Fran Moreno, Carbonell; Javi Soler, Lledó; Tiko (Morales, min 85), Steven (Camara, min 64), Izan (De Pedro, min 73).

Atlético Baleares: Pablo; Lache, Iván López, Álex Pérez, Jaume Pol; Ulrich (Pachón, min 63), Gerardo; Moha (Darius, min 63), Jofre (Morillo, min 72), Serrano (Castell, min 72); Tovar (Juanmi, min 87).

Árbitro: Antonio Ramírez Plaza. Amarillas para Raúl González, Steven, Tiko Iniesta, Fran Moreno. Ulrich, Moha Keita, Gerardo, Tovar, Álex Pérez.