Fútbol | Segunda RFEF
Álex Pachón, nuevo refuerzo del Atlético Baleares tras la baja de Andone
El delantero llega para cubrir la baja de Florin Andone y dotar de más armas al ataque del conjunto blanquiazul
El Atlético Baleares ha anunciado el fichaje del delantero Álex Pachón (25 años) hasta final de temporada, tras rescindir su contrato con el Unionistas CF, equipo de Primera Federación. La incorporación del atacante llega para cubrir la baja de Florin Andone y reforzar el ataque del conjunto blanquiazul.
Andone renovó su contrato hasta 2027 mientras se recupera de una intervención quirúrgica por una rotura parcial casi completa del tendón directo del recto femoral derecho, por lo que Pachón asume un rol clave en la ofensiva del equipo para lo que resta de temporada.
Natural de Vilafranca del Penedès, Pachón apenas tuvo protagonismo esta temporada en Unionistas CF, con 170 minutos en liga y 225 en la Copa Federación. Sin embargo, en la temporada 2024/25 brilló en la UD Bergantiños, donde participó en 33 de 34 partidos (31 como titular), sumando 10 goles y 2 asistencias, convirtiéndose en una pieza fundamental del ataque gallego.
Formado en la cantera del Girona FC, Pachón debutó en Segunda División con el primer equipo y coincidió en categorías inferiores con Jofre Cherta y Moha Keita. Además, ha sido convocado cinco veces en LaLiga, a nivel élite nacional.
Delantero diestro, rápido y con gran olfato goleador, Álex Pachón destaca por su movilidad y capacidad para atacar los espacios, cualidades que refuerzan significativamente el frente ofensivo del Atlético Baleares de cara a lo que resta de temporada.
