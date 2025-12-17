Copa del Rey.
Anàlisi | Atlètic Balears-Atlètic de Madrid: un enfrontament històric
Liam Borchers
Amb la victòria heroica del Club Esportiu Atlètic Balears contra el RCD Espanyol, aconseguida fa poc, es va assolir una fita històrica. No estem davant una final, ni tan sols davant la millor actuació a la Copa del Rei de la història del club, sinó que l’equip de Luis Blanco rebrà el rival més prestigiós que mai ha rebut a Palma: l’Atlètic de Madrid. L’equip madrileny ha guanyat 11 lligues espanyoles, 10 edicions de la Copa i ha jugat tres finals de la Champions League. Si mirem el seu palmarès, podem dir que és el tercer equip d’Espanya. Però d’una cosa no en pot presumir: no ha guanyat mai contra l’Atlètic Balears (tot i que tampoc no hi ha jugat mai).
No fa falta gaire recerca per saber que aquests dos equips no s’han enfrontat mai. Ara bé, si es vol conèixer la balança de l’equip palmesà contra equips de Primera, equips madrilenys o qualsevol altre grup d’equips, cal fer una recerca més àmplia: una revisió de tots els partits oficials de la història del Balears. I això és exactament el que enguany he fet. Després de molts mesos cercant resultats als arxius, consultant els llibres de la història del club i recopilant un document on figuren aquests milers de partits, he trobat algunes dades interessants —i fins i tot curioses— que voldria compartir.
Comencem amb els equips de Primera. L’Atlètic de Madrid és un dels últims equips de la categoria que encara no ha jugat mai contra el club de l’Estadi Balear. L’Atlètic Balears s’ha enfrontat, almenys una vegada al llarg de la seva història, amb dotze equips de Primera: l’Alabès, el Betis, el Celta, l’Elx, l’Espanyol, el Getafe, el Girona, el Llevant, el Mallorca, la Reial Societat, el València i el Vila-real. Junts acumulen nou lligues, dinou Copes del Rei i centenars de temporades a Primera Divisió.
No seria estrany pensar que aquests rivals van jugar contra l’Atlètic Balears perquè es van creuar a la Copa. Això és cert en el cas del València i el Getafe, però per a la resta d’equips cal mirar cap al passat. Encara que pugui semblar llunyà, els balearicos han disputat moltes temporades entre Segona Divisió, la desapareguda Segona Divisió B i l’antiga Tercera Divisió, categories on molts d’aquests rivals també competien. La temporada 2017-18, Balears, Elx i Mallorca encara compartien grup. I als anys noranta, el Girona i el Vila-real van visitar l’Estadi Balear.
D’alguns d’aquests dotze equips, el club balearico en guarda bons records. El Betis, l’Elx i el Getafe són els equips de Primera que no han guanyat mai cap partit contra els blanc-i-blaus, acumulant entre tots cinc derrotes i quatre empats. De fet, la dura derrota del Getafe contra l’Atlètic Balears, fa tres anys, encara és ben present en la memòria dels balearicos. És improbable, però no impossible, que l’Atlètic de Madrid es converteixi en el quart club de Primera que no sàpiga què és guanyar contra el Balears.
Si vol obtenir un bon resultat en aquest partit, l’equip matalasser espera rendir com ho va fer el seu filial quan es va enfrontar a l’equip blanc-i-blau: fins ara ha aconseguit tres victòries i dos empats. En canvi, l’Atlètic Balears prefereix recordar els precedents quan ha competit a casa contra equips de la Comunitat Autònoma de Madrid: 23 partits, 15 victòries. L’Inter de Madrid, Las Rozas i el Rayo Majadahonda són alguns dels rivals madrilenys que, fa pocs anys, van visitar l’Estadi Balear sense poder treure’n ni un punt. A més, va ser la victòria contra el Getafe B a casa, fa cinc temporades, la que va donar a l’Atlètic Balears l’oportunitat de disputar la promoció d’ascens a la primera edició de Primera Federació, un ascens que es va aconseguir dos mesos més tard.
Tot i això, el partit de la setmana que ve és incomparable amb cap d’aquests antecedents. El Balears haurà d’igualar la seva impressionant forma de fa quatre temporades, quan va batre el Celta (1-0) i el Getafe (5-0) a casa. Aquesta temporada ha registrat la seva millor actuació mai a la Copa del Rei, des del debut a la competició contra l’Espanya de Llucmajor, el 1944 (victòria per 3-1), fins al triomf recent contra l’Espanyol.
Sigui quin sigui el resultat contra l’Atlètic de Madrid, es batran rècords. És l’equip amb el palmarès més destacat que mai s’ha enfrontat a l’Atlètic Balears i el rival més exigent de tota la seva història. A partir de la setmana que ve, també figurarà —entre més de 3.700 resultats— al document que recull tots els partits oficials de la història de l’Atlètic Balears, un treball que es publicarà l’any vinent i que serà disponible gratuïtament per a tothom. Però, abans de res, es viurà un partit històric a l’Estadi Balear, un partit que l’afició blanc-i-blava recordarà per sempre: el primer Atlètic-Atlètic.
