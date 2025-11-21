Malas noticias en el Atlético Baleares: Florin Andone, entre 4 y 5 meses de baja

Se han confirmado los peores pronósticos en el Atlético Baleares. A la ya consabida baja por lesión del capitán Rubén Bover, que estará fuera de los terrenos de juego un tiempo, se suma la de larga duración de Florin Andone. Tras someter a pruebas médicas al atacante rumano, el diagnóstico revela que sufre una rotura parcial, casi completa, del tendón directo del recto femoral derecho, por lo que deberá pasar por quirófano.

Golpe muy duro para el conjunto blanquiazul, que pierde para los próximos 4-5 meses a uno de los futbolistas llamados a ser más determinantes no solo del equipo, si no de la categoría. Andone se operará el próximo lunes 24 de noviembre, en Barcelona.

En el caso de Bover, el capitán blanquiazul se retiró durante el encuentro frente al RCD Espanyol B. Las pruebas realizadas confirman una desinserción completa del tendón aductor de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento especializado. Es por ello por lo que los plazos de recuperación se definirán en base a su progresión.

La enfermería del Atlético Baleares la completa Iván López. Tras las exploraciones llevadas a cabo al defensor madrileño, se le ha diagnosticado una desinserción completa (avulsión) del tendón aductor izquierdo.