Fútbol. Anàlisi.
Atlètic Balears: 105 anys turbulents
L’entitat palmesana va néixer el 20 de novembre de 1920 a Can Rasca, un café situat al carrer de Sant Miquel
Liam Borchers
Avui, aficionats del club i apassionats de la història mallorquina celebren el 105è aniversari del Club Esportiu Atlètic Balears, un dels clubs esportius més emblemàtics de la illa. L’entitat palmesana va néixer el 20 de novembre de 1920 a Can Rasca, un cafè situat al local actualment ocupat per un Häagen-Dazs, al carrer de Sant Miquel.
Els anys vint van ser una altra època. Abans, el futbol era un esport només de la burgesia, però gràcies a uns canvis polítics i socials al final de la dècada dels 1910, van poder sorgir els primers clubs fundats per la classe treballadora a Palma. Aquest dissabte de fa més d’un segle, treballadors d’una companyia naviliera van quedar amb un col·lectiu de foners per abordar la fusió dels seus respectius equips de futbol. La fusió, que acabaria creant un club de futbol amb el nom de Baleares Foot-ball Club, va ser pionera: va donar vida al primer club que representaria la classe treballadora palmesana.
105 anys després, el club s’ha acomiadat de l’amateurisme. Ha deixat de jugar a Son Canals, compta amb una secció femenina exemplar i el masculí ha jugat 3641 partits oficials, guanyant títols de vuit competicions diferents. També s’ha adaptat al futbol modern. L’entitat és gestionada com a Societat Anònima Esportiva, que ha guiat la realitat econòmica i social del club cap a la d’un club professional: menys popular i més estable. Aquesta estabilitat és quelcom nou per un club que ha tingut una vida complicada.
La veritat és que és un autèntic miracle que l’Atlètic Balears segueixi viu, tal com han afirmat diferents autors de llibres sobre la història del club blanc-i-blau, com Antoni Salas Fuster, Manuel García Gargallo i Vicenç Amengual Salas. Les dificultats per sobreviure es poden explicar a través de dues dimensions, la primera sent la situació socioeconòmica en què ha hagut de desenvolupar-se el club. Després de la seva fundació, no va disposar dels mateixos recursos que els altres clubs a la capital mallorquina i va haver d’improvisar un camp, un uniforme i uns materials d’entrenament. Als anys 1940, quan el club va poder jugar per primer cop contra rivals de la península, li van costar tants doblers els viatges que més d’una vegada es va parlar de la possible dissolució del club.
La segona dimensió que li va dificultar la vida va ser la política. Com a club fundat per la classe treballadora, amb una senyera a l’escut i la voluntat de participar a l’Olimpíada Popular del 1936, un esdeveniment alternatiu als Jocs Olímpics organitzats per l’alemanya nazi, va haver de remar contracorrent durant les seves primeres dècades de vida. Sobretot la dictadura franquista va ser dura: va ser aquesta l’època en què el club va voler absorbir un altre club de la ciutat: l’Athletic FC. Formalment, va ser una fusió per formar un equip més potent, però realment va ser per netejar la seva imatge, amb un nom i escut nous, permetent-li al club escapar les represàlies franquistes.
Malgrat el canvi d’identitat sobre paper, l’esperit de l’Atlètic Balears no va morir el 1942: la rivalitat amb el RCD Mallorca, els colors blanc-i-blaus i l’afició van romandre. A més, va haver-hi continuïtat de directius i jugadors. Tot plegat, queda clar que el Balears pre-1942 és el mateix que el Balears post-1942.
Les dècades després no van ser pas més fàcils. El club sovint va tenir problemes econòmics, malgrat els dos ascensos a Segona Divisió (1951 i 1961), que encara són els cims històrics dels èxits esportius del club blanc-i-blau. També va patir molt durant les temporades irregulars dels anys vuitanta, els posteriors anys a categories amateurs i la gran crisi del 2014.
Del 2014 ençà, el club compta amb la major estabilitat econòmica que ha conegut mai. Malgrat això, l’Atlètic Balears contemporani es troba lluny de les seves èpoques glorioses, jugant avui dia a Segona Federació, el quart nivell del futbol estatal. Abans, rebíem el Deportivo, el València i l’Espanyol. Fins i tot -i això és una dada força desconeguda- som imbatuts contra equips com la Reial Societat, el Betis, l’Alabès i el Getafe.
En resum, l’Atlètic Balears és una entitat palmesana històrica que avui celebra el seu cinquè aniversari després del seu centenari del 2020. Pot semblar un club més -que segons qui ho demanis tots els clubs de futbol són només gent corrent darrera la pilota–, però parlem d’un club nascut i crescut a Palma, que representa la ciutat i l’illa allà on vagi, que forma part de la història de l’esport mallorquí i que va tenir un paper social i polític pioner a Palma. Estimat Atlètic Balears: molts d’anys, i a per 105 anys turbulents més!
Suscríbete para seguir leyendo
- La nieve llega a Mallorca: así será la primera nevada del otoño
- La marca mallorquina de zapatillas Yuccs entra en concurso de acreedores y cierra su tienda en Palma
- La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
- Afectados por el concurso de acreedores de la marca de calzado mallorquina Yuccs: 'La conocí a raíz de una publicidad del rey Felipe VI, pero los zapatos nunca me han llegado
- Intervienen 20 toneladas de marisco y pescado no apto para el consumo humano en Palma
- Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma